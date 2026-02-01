Макколган завърши втора на полумаратона в Маругаме

Британската лекоатлетка Ейлиш Макколган зае второ място на полумаратона в Маругаме, постигайки време от 67:08. Това беше първото ѝ състезание след поставянето на европейски рекорд на 10 км с време 30:08 във Валенсия.

Макколган бяга почти изцяло сама при силни пориви на вятъра и финишира зад кенийката Долфин Омаре, която спечели в Маругаме за трета поредна година с резултат 66:15. Трета се нареди нейната сънародничка Сюзън Камото с време 67:56.

"През голяма част от времето бях сама. Мъже постоянно изоставаха, което ми даваше някаква цел, но всички те бяха тръгнали твърде бързо и губеха сили, така че просто ги изпреварвах. Нямаше никой, за когото да се закача“, коментира Макколган, цитирана от Japan Running News.

Въпреки това времето на Макколган е третото най-добро в кариерата ѝ до момента. По-бързо е бягала единствено в Рас Ал Хайма през 2022 г. (66:26) и при победата си на полумаратона в Берлин през 2023 г., където постави британски рекорд с 65:43. Този резултат я нарежда на четвърто място в европейската ранглиста за всички времена.

Следващата голяма цел пред Макколган е маратонът в Лондон на 26 април. Миналата година тя завърши осма в състезанието при дебюта си на тази дистанция с време 2:24:25.

При мъжете победата в Маругаме грабна кениецът Ричард Етир с 59:07, а бившият европейски рекордьор в маратона Сондре Нордстад Моен от Норвегия завърши осми с време 60:46.

Снимки: Imago