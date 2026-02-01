Падна 46-годишен полски рекорд! Матушевич скочи 6.77 м в Гожув

Анна Матушевич подобри един от най-старите рекорди в полската лека атлетика по време на домашния си турнир Gorzow Jump Festival, част от Сребърния тур на Световната атлетика в зала, който се проведе в събота.

22-годишната състезателка спечели скока на дължина с най-добро лично постижение в кариерата си от 6.77 метра. Този резултат надмина историческия национален рекорд в зала от 6.74 метра, поставен от Анна Влодарчик през далечната 1980 година.

"Честно казано, докато се подготвях за сезона, не бях съсредоточена върху рекорда, защото знаех, че това може да ме спре. Мислех само за личното си най-добро постижение и за норматива, а за рекорда – каквото стане. Но това не е последната ми дума за този сезон“, заяви Матушевич, цитирана от TVP Sport.

С постижението си Матушевич покри и норматива за участие на Световното първенство по лека атлетика в зала в Куяви-Поможе, което ще се проведе в родния ѝ град Торун от 20 до 22 март.

Матушевич изпревари сръбкинята Милица Гардашевич, която остана втора с 6.61 метра. При мъжете в скока на дължина победител стана германецът Лука Херден с личен рекорд от 8.18 метра, следван от бронзовия медалист от Eвропейското първенство в зала Лестер Лескай от Испания с 8.03 метра.

В скока на височина Антониос Мерлос от Гърция също постигна най-добър резултат в кариерата си, преодолявайки 2.27 метра за победата.

