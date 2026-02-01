Популярни
Специална изненада очаква феновете на Академик Бултекс 99 на дербито с Локомотив

  • 1 фев 2026 | 15:33
  • 167
  • 0
Специална изненада за феновете си е подготвил Академик Бултекс 99 за пловдивското дерби с Локомотив в понеделник. Става дума за ръчноизработена картина със силуета на капитана на Академик Васил Бачев. Тя ще бъде спечелена след томбола от един от привържениците на тима.

"Специална изненада за нашите фенове!

Ръчноизработена, единствена по рода си, картина със силуета на нашия капитан Васил Бачев, чака своя победител на полувремето!

Бъдете в залата и вземете участие. Един късметлия ще се прибере у дома с този уникален подарък!", написаха от Академик в официалните си профили в социалните мрежи, добавяйки към текста и видео с призив към феновете на самия Васил Бачев.

Снимка: Sesame НБЛ

