  Пирин (Гоце Делчев)
  2. Пирин (Гоце Делчев)
  Пирин (Гоце Делчев) стартира зимна подготовка

Пирин (Гоце Делчев) стартира зимна подготовка

  • 13 яну 2026 | 09:44
  • 260
  • 0
Пирин (Гоце Делчев) стартира зимна подготовка

Мъжкият отбор на Пирин (Гоце Делчев) стартира зимна подготовка.

С водосвет и пожелания за здраве и успехи старши треньорът Радослав Джугданов изведе футболистите на заснежения терен за първо занимание.

Първата планирана контрола е на 24 януари срещу ФК Банско, като по време на подготовката тимът ще изиграе общо 4 проверки.

ПРОГРАМА

12 януари, Първа тренировка
24 януари, Пирин (ГД) – ФК Банско
31 януари, Пирин (ГД) – ФК Кюстендил
4 февруари, Пирин (ГД) – Пирин (Разлог)
7 февруари, Търси се противник

Много вероятно е сезонът за Пирин (Гоце Делчев) да започне на 14 февруари с отложения мач срещу ОФК Костинброд.

Пролетният дял на сезона стартира на 21 февруари, в който гоцеделчевци гостуват на дубъла на Септември (София).

