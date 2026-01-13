Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Гоце Делчев)
  3. Пирин (Гоце Делчев) привлече Ибрахим Шериф и Мартин Газиев

  • 13 яну 2026 | 09:46
  • 325
  • 0
Пирин (Гоце Делчев) привлече още две нови попълнения.

Ибрахим Шериф пристига от ФК Банско, където се превърна в един от постоянните играчи в последно време. Бързакът със сигурност ще помогне в офанзивната част на Пирин (Гоце Делчев).

Мартин Газиев е другото ново попълнение. Може да играе като защитник и дефанзивен халф. Той е роден на 13 август 1988 година и има огромен опит. За последно игра в Пирин Разлог, а преди това бе 3 години в Марица (Пловдив).

Юноша е на Локомотив 101 и Локомотив Пловдив. В кариерата си е играл още за Брестник, Работнички (Скопие), Созопол, Септември (София) , ФК Кюстендил и Марица Пловдив.

