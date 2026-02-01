В баското дерби имаше късна драма, но не и победител

Атлетик Билбао и Реал Сосиедад не успяха да се победят в голямото баско дерби от 22-рия кръг на Ла Лига. Гонсало Гедеш даде преднина на гостите от Сан Себастиан в 37-ата минута, но в края на мача домакините се добраха до равенството с красиво попадение на Иниго Руис Де Галарета.

Съперниците си поделиха по едно полувреме, като Реал Сосиедад доминираше до почивката, но след нея смените на Ернесто Валверде помогнаха на Атлетик да избегне поражението, за което помогна и червеният картон на Брайс Мендес в 83-тата минута.

"Лъвовете" не бяха в добра форма преди дербито и през седмицата допуснаха поражение от Спортинг (Лисабон) в Шампионската лига. Реал Сосиедад пристигна на "Сан Мамес" след серия от 7 мача без поражение във всички турнири и през първото полувреме определено беше по-добрият отбор.

"Чури урдин" отправи цели шест точни удара до почивката, но само един от тях се превърна в гол. Негов автор стана Гонсало Гедеш в 37-ата минута. Португалецът стреля с глава, но Унай Симон изби в корнер. След неговото изпълнение топката отново стигна до Гедеш и той откри резултата с много мощен шут извън наказателното поле.

В началото на второто полувреме звездата на Реал Сосиедад Микел Оярсабал показа изящна техника и остави на тревата Айтор Паредес, но след това прати топката встрани от вратата. Влизането на Де Галарета, Роберт Наваро и Иняки Уилямс, който замени брат си Нико в 72-рата минута, внесоха импулс в играта на Атлетик Билбао и атаките на тима станаха по-опасни.

Публиката на "Сан Мамес" подканяше домакините да нападат, а футболистите на двата тима започнаха да си служат с груби нарушения. Срещата доста се изнерви и в 83-тата минута Брайс Мендес получи директен червен картон за удар срещу Паредес, който умело го провокира.

С човек повече Атлетик загради съперника и голът не закъсня. В 88-ата минута Де Галарета премина като на слалом между няколко защитници на Реал Сосиедад и заби топката в далечния ъгъл на вратата за 1:1. Домакините дори можеха да направят пълен обрат, но Алекс Ремиро парира силен изстрел на Паредес.

В класирането Атлетик Билбао е на 11-то място с 25 точки, а Реал Сосиедад заема 7-а позиция с 28.

Снимки: Gettyimages