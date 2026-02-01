Джъстин Сурдиф отбеляза гол в продължението, с който Вашингтон победи Каролина

Джъстин Сурдиф отбеляза гол в 1:42 минути след продължението, с който Вашингтон Кепитълс победи гостуващия Каролина Хърикейн с 4:3 в среща от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада.

При решаващия гол Сурдиф се отправи към мрежата, за да последва собствения си удар от десния ъгъл и заби шайбата, докато защитникът Джон Карлсън осигуряваше движение пред вратата. Изравнителния гол на Якоб Чичрън 6:42 минути преди края на редовното време свали напрежението от Вашингтон напълно след изоставането с 0:3 и се стигна до продължение.

Ендрикс Лапиер и Дилън Стром също бяха сред голмайсторите, а Алексей Протас записа две асистенции за Кепитълс, които са с баланс 3-1-1 в последните си пет мача. Тъй като Логан Томпсън и Чарли Линдгрен бяха аут поради контузии, Клей Стивънсън направи 19 спасявания за Вашингтон.

Марк Янковски, Себастиан Ахо и Шейн Гостисбехър увеличиха преднината на Каролина с 3:0 до 4:16-а минута във втория период, преди домакините да започнат обрата. Фредерик Андерсен отрази 38 удара.

Нейтън МакКинън се разписа на два пъти, за да стане първият в НХЛ с 40 попадения, Макензи Блекууд отрази 28 удара за успеха на Колорадо срещу Детройт с 5:0.

Маккинън добави асистенция, а Блекууд записа трети мач без допуснат гол за сезона и 17-и в кариерата. Рос Колтън, Брент Бърнс и Паркър Кели също бяха точни, а Артури Лехконен направи две асистенции. Джон Гибсън направи 13 спасявания за Детройт, преди да бъде заменен от Кам Талбот след два периода. Талбот отрази само три удара.

Гостуващият Торонто прекъсна серия от шест загуби с победа с 3:2 след дузпи над Ванкувър.

Остън Матюс се реабилитира при изпълненията на дузпи, след като пропусна дузпа в продълженията, добавяйки и асистенция в редовното време. След като не игра в седем мача поради контузия в слабините, Уилям Нюландер също се разписа за Торонто при дузпите, докато Джейк Дебруск и Елиас Петерсон от Ванкувър и двамата пропуснаха своите удари.

Николас Рой отбеляза за Торонто, а Джоузеф Уол направи 28 спасявания.

Антъни Манта и Ноел Ачиари нанизаха по два гола, а домакините от Питсбърг удържаха успех над Ню Йорк Рейнджърс с 6:5.

Рикард Ракел записа гол и асистенция, а Бен Киндъл също беше точен за "пингвините", които спечелиха шестата си поредна победа.

Алексис Лафрение завърши с два гола и една асистенция, Винсънт Трочек добави гол и две асистенции, а Владислав Габриков също е с гол и асистенция. Уил Къйлсъщо се разписа за Рейнджърс, които загубиха шест от последните си седем мача. Джонатан Куик отрази 28 удара.

Тимът на Далас реализира три гола през първия период и спечели срещу Юта с 3:2 в Солт Лейк Сити.

Томас Харли и Уайът Джонстън вкараха при числено превъзходство, а Джейми Бен добави по две асистенции за Старс, които са загубили четири поредни мача. Кейси ДеСмит направи 12 спасявания за първата си победа от 7 януари.

Куинтън Байфийлд отбеляза в 2:48 минута на продължението, за да поведе гостуващия Лос Анджелис до успех над Филаделфия с 3:2.

Травис Конечни е с гол и асистенция, Тревър Зеграс добави един, а Дан Владар направи 18 спасявания за Флайърс, които загубиха 11 от последните си 13 мача.

Резултати от НХЛ

В други срещу Калгари надделя над Сан Хосе с 3:2, Уинипег спечели с 2:1 срещу Флорида, Нешвил спечели срещу Ню Йорк Айлъндърс, а Монреал се наложи над Бъфало с 4:2.

Кълъмбъс записа пети пореден успех след 5:3 срещу Сейнт Луис, Отава победи Ню Джърси с 4:1, Сиатъл взе мача си срещу Лас Вегас с 3:2, а Минесота разгроми със 7:3 Едмънтън.