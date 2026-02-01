Популярни
Трейд въртележката започна със сделка между Сакраменто, Кливланд и Чикаго

  1 фев 2026 | 13:36
Сакраменто Кингс, Кливланд Кавалиър и Чикаго Булс осъществиха сделка, в която са включени Диандре Хънтър, Кион Елис и Денис Шрьодер.

Според ESPN, Кингс изпращат Денис Шрьодер и Кион Елис в Кливланд, докато Диандре Хънтър ще облече екипа на "Кралете". Напускането на Елис и Шрьодер облекчава натовареността на гардовите позиции в Сакраменто, за която често говореше треньорът Даг Кристи.

Освен това, става въпрос за "пакетна сделка", в която участва и Чикаго Булс, който получава Дарио Шарич от Кингс плюс два бъдещи пика от втория кръг на драфта – на Кливланд през 2027 г. и на Сакраменто през 2029 г. Хърватският баскетболист имаше ограничено игрово време този сезон и е в последната година от договора си.

До изтичането на срока за трансфери в НБА (5 февруари) остават още няколко дни, така че в Сакраменто не изключват нови ходове – споменават се имената на Зак Лавин, ДеМар ДеРоузън, Малик Монк и Домантас Сабонис.

Световният и европейски шампион с Германия Шрьодер поема към 11-ия си различен отбор в НБА

