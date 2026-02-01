Виктория Витлиемова остана на 32 място на Световната купа по сабя за девойки в Тбилиси

Виктория Витлиемова завърши на 32-о място на турнира за Световната купа по сабя за девойки, който се провежда в Тбилиси (Грузия). В състезанието участват 144 сабльорки от 22 държави, а България беше представена от шест фехтовачки - Мая Антонова, Мариела Георгиева, Ева Нарлийска, Моника Николова, Виктория Витлиемова и Ива Власева.

Витлиемова излезе от групите с две победи и четири загуби. В елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб Младост победи в първия кръг Ема Арибе от Франция с 15:6. В двубоя за място сред най-добрите 32 тя надделя над Зои Поци от Италия с 15:13. В следващата среща българката отстъпи пред Ана Беатрис Фрага от Бразилия с 12:15 и зае 32-а позиция.

Още две българки излязоха от групите. Ива Власева влезе в елиминациите след два успеха и четири поражение в групите, след което отстъпи с 9:15 пред Кармен Улус от Франция и остана 97-а.

Мариела Георгиева излезе от групите с две победи и три загуби. В пресявките възпитаничката на фехтовален клуб Пловдив БГ отстрани Анфиса Громова от Русия с 15:14, след това отстъпи пред Ифан Чжан от Китай с 8:15 и зае 62-о място.

Утре турнирът продължава с отборната надпревара. Българският отбор в състав Мариела Георгиева, Ева Нарлийска, Виктория Витлиемова и Ива Власева се изправя във втория кръг от елиминациите срещу Полша.