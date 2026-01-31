Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Силен Венислав Антов с 18 точки, Туркоа с лесна победа във Франция

Силен Венислав Антов с 18 точки, Туркоа с лесна победа във Франция

  • 31 яну 2026 | 22:50
  • 123
  • 0

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа постигнаха 4-а поредна и общо 16-а победа във Франция. Антов и съотборниците му надиграха като гости последния в класирането Аячо с 3:0 (25:23, 25:21, 25:16) в мач от 18-ия кръг на местната Marmara Spike Ligue, игран тази вечер пред над 1300 зрители.

Така Туркоа е на второ място във временното класиране с 42 точки след 16 победи и 2 загуби. В следващия, междинен, 19-и кръг тимът на Венислав Антов е домакин на Шомон. Срещата е във вторник (3 февруари) от 21,00 часа българско време.

Вени Антов изигра пореден силен мач за Туркоа и стана най-полезен с 18 точки (1 блок, 1 ас и 57% ефективност в атака - +12) за победата.

Игнасио Луенгас и Симон Рьориг добавиха още 10 и 9 точки за успеха.

За тима на Аячо единственият с двуцифров актив беше Даниел Мартинс де Пиньо с 16 точки (1 ас и 56% ефективност в атака - +7).

