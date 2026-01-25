Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Венислав Антов с 19 точки, Туркоа с победа №15 във Франция

Венислав Антов с 19 точки, Туркоа с победа №15 във Франция

  • 25 яну 2026 | 11:08
  • 245
  • 0

Световният вицешампион с България Венислав Антов даде своята значителен принос за трудна победа на Туркоан във френския елит.

У дома тимът на 21-годишния диагонал поведе с 2:0 гейма, но Сет изравни до 2:2 гейма и се стигна до тайбрек. След него Вени Антов и компания ликуваха за крайното 3:2 (25:21, 25:15, 17:25, 19:25, 15:11).

Венислав Антов завърши с 19 токи (1 блок, 53% ефективност в атака - +7).

Повече от него реализира Игнасио Луенгас - 24 точки (62% ефективност в атака - +13) и е избран за MVP.

Туркоа е 3-и в класирането с 39 точки след шампиона Тур (41 точки) и Монпелие (40 точки).

В 17-те мача досега Антов е записал 341 токи и е 4-и при реализаторите.

