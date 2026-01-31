Пол Джордж с тежко наказание заради използването на забранено вещество

Крилото на Филаделфия 76ърс Пол Джордж получи наказание от 25 мача от Националната баскетболна асоциация заради нарушаване на антидопинговите правила.

От НБА не посочиха какво е забраненото вещество, което е било открито в пробата на 35-годишния баскетболист, който е деветкратен участник в "Мача на звездите".

Спирането на правата за 25 срещи, което е близо една трета от редовния сезон, ще излезе доста солено на Джордж, който ще губи чек на стойност 469 691 долара и 72 цента за всеки от тях. Общо той загуби 11,7 милиона долара от заплатата си от 51,7 милиона долара за този сезон.

Наказанието влиза в сила моментално, а Джордж ще може да се завърне в игра на 25 март при домакинството на Филаделфия на Чикаго Булс. В този момент Сиксърс ще имат още десет мача от редовния сезон.

Самият баскетболист излезе с отворено писмо, в което призна за употребата на забраненото вещество. То е било прието при лечение на проблем, свързан с психическото здраве на играча.

"Поемам пълна отговорност за действията си и се извинявам на всички в организацията на Сиксърс, моите съотборници и феновете за неправилното решение, което взех. Ще използвам времето, за да приведа ума и тялото си в най-доброто състояние, за да мога да помогна на отбора при завръщането си", заяви бившият играч на Индиана Пейсърс и Лос Анджелис Клипърс.

Филаделфия е на шесто място в класирането в Източната конференция този сезон с 26 победи и 21 загуби. С Джордж в игра тимът има 16 победи и 11 поражения, а без него е с десет успеха и същия брой загуби.

По-рано тази седмица крилото записа най-силния си мач през сезона, като вкара девет тройки и завърши с общо 32 точки при победата над Милуоки Бъкс.