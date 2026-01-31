ЦСКА обърна Берое за 10-а победа в efbet Супер Волей

ЦСКА записа десета победа в efbet Супер Волей. В последния двубой от 14-и кръг на първенството „червените“ надиграха Берое с 3:1 (21:25, 25:19, 25:19, 25:18). Мачът се игра в зала „Васил Симов“ пред 250 зрители, а домакините бяха подкрепяни от верните си привърженици.

„Армейците“ са трети в класирането, Берое е на пета позиция със 7 победи и 5 загуби.

Атака на Джеси Деланси изведе Берое напред с 4:2. Спас Байрев сгреши атаката си и 5:2 за старозагорци. Нова грешка на Спас Байрев в атака и 2:6. Александър Попов взе прекъсване за ЦСКА. Две поредни отлични атаки за Мохамад Реза Беик и 6:7. Атака на Джеси Деланси и 14:9 за Берое. Старозагорци дръпнаха със 7 точки при 20:13. Атака на Хеймиш Хейзълдън и 18:22. Блокаут на Велизар Чернокожев 23:18. Берое спечели първата част с 25:21.

Технична атака на по диагонала в третия метър на Николай Пенчев и 5:2 за ЦСКА в началото на втората част. “Червените” поведоха с 11:8 след грешка на старозагорци в атака. Стойко Ненчев се оказа най-съобразителен при мрежата и 16:12. Отлична атака от трудна позиция на Мохамад Реза Беик и 17:13. Блокада на Висенте Монфорт - 18:13. Ас на Стойко Ненчев и 20:14. Николай Манчев замени Рангел Витеков. Единична блокада на Теодор Тодоров 21:14. Още една блокада на Теодор Тодоров - 22:15. Грешка на Джеси Деланси и ЦСКА спечели втората част с 25:19.

Ас на Мохамад Реза Беик и ЦСКА поведе с 5:1 в началото на третата част. “Червените” дръпнаха с 6 точки при 17:11 и 20:14. Съвсем спокойно ЦСКА затвори третата част с 25:19.

Николай Пенчев заби страхотна единична блокада срещу атака на Велизар Чернокожев за 3:3. Велизар Чернокожев допусна грешка и ЦСКА поведе с 10:7. Атака на Хеймиш Хейзълдън и 14:11. Блокада на Стойко Ненчев - 16:12. Два поредни аса на Мохамад Реза Бейк дадоха преднина от 21:15 на отбора на ЦСКА, който завърши доминацията си на първи мачбол след грешка в сервиса на сина на Мирослав Градинаров - Никола Градинаров.

За играч на мача беше избран Мохамад Реза Бейк. Иранецът завърши с 21 точки (4 аса, 3 блокади). Николай Пенчев се отчете с 15 точки (1 блокада). Хеймиш Хейзълдън реализира 10 точки (1 ас).



Велизар Чернокожев отбеляза 17 точки за Берое. Махди Бентахер добави 12 точки (6 блокади). Джеси Деланси има 10 точки (2 блокади).

ЦСКА - БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) 2:1 (21:25, 25:19, 25:19, 25:18)

Снимки: Startphoto