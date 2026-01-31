Популярни
Петър Младенов откри Европейската отворена купа по джудо в София

  31 яну 2026 | 20:37
Петър Младенов откри Европейската отворена купа по джудо в София

Заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов откри Европейската отворена купа по джудо - наследник на престижния Международен турнир „Освобождение“.

„Провеждането на Европейската отворена купа по джудо в София е поредното доказателство, че България е утвърден и надежден домакин на големи международни спортни форуми. Това състезание дава възможност на българските джудисти не само да трупат точки за световната и олимпийската ранглиста, но и вдъхновява младите хора да изберат спорта като своя кауза“, каза зам.-министър Петър Младенов по време на откриването.

Събитието се провежда в периода 31 януари - 1 февруари 2026 г. в зала „Арена София“ в присъствието на президента на Европейския съюз по джудо (EJU) Ласло Тот. В турнира ще участват над 400 състезатели от 40 държави, което го превръща в едно от най-силните състезания от този ранг в Европа. В София пристигат представители на водещите школи в световното джудо, сред които Япония, Франция, Грузия, Узбекистан, Турция, Германия, Израел, САЩ, Сърбия и Хърватия. Това гарантира изключително високо спортно ниво във всички категории.

България ще бъде представена от 54 джудисти - едно от най-големите национални участия в подобен турнир. Това дава отлична възможност за изява на родните състезатели пред родна публика, както и пред международни съдии, треньори и спортни ръководители. За много от тях надпреварата ще бъде важна стъпка към утвърждаване в европейския и световния елит.

