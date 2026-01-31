Важна битка от UFC 326 бе отложена

Галавечерта UFC 326 претърпя сериозен удар.

Брайън Ортега, който наскоро премина от категория перо в лека категория, се оттегля от планирания си двубой срещу Ренато Мойкано. Срещата трябваше да се проведе на 7-и март в "T-Mobile Arena" в Лас Вегас. В публикация в Instagram Ортега (16-5 MMA, 8-5 UFC) разкри, че причината за оттеглянето му са натрупани контузии, които изискват време за възстановяване. От UFC вече търсят нов съперник за Мойкано (20-7-1 MMA, 12-7 UFC), но все още няма потвърден заместник.

Преминаването на Ортега в лека категория бе предизвикано от здравословен проблем през август. По време на свалянето на килограми боецът сподели, че е припаднал. Въпреки инцидента, UFC му позволи да се състезава. В крайна сметка той загуби с единодушно съдийско решение от Алджамейн Стърлинг, записвайки втора поредна загуба.

„Добре съм, здравето ми е наред, няма да има операции или нещо подобно, но трябва да си взема малко почивка, за да се погрижа за тези контузии, които имам в момента“, заяви Ортега във видеото. „Гадно е, защото не е нещо толкова сериозно, че да се налага операция, но трябва да му дам почивка, да го оставя да заздравее и да се успокоя, както и да премина през физиотерапия.“

При следващото си влизане в клетката Мойкано ще се опита да прекъсне собствената си серия от две поредни загуби. Той идва след поражения от Ислам Махачев и Бенеил Дариуш.

Актуализираната програма на UFC 326 включва:

Макс Холуей срещу Чарлс Оливейра - за BMF титлата

Кайо Боральо срещу Рение де Ридер

Роб Фонт срещу Раул Роса

Бруно Ферейра срещу Грегъри Родригес

Коди Гарбрандт срещу Лонг Ксиао