Лазар Тодев е в категория за битката в Щутгарт

ММА боецът Лазар Тодев показа отлична форма на официалното претегляне преди битката с Джош Парижиън (САЩ). Двамата ще се сблъскат в клетката на бойната гала Oktagon 83 в Щутгарт тази вечер.

Българинът тежеше 107,3 кг, докато неговият съперник се премери за 120.9 кг. В повечето свои мачове хасковлията, който от години живее в Щутгарт, е по-лек от своите съперници.

Гледайте пряко битката тук. Цената на PPV излъчването е 13 евро. Очаква се двубоят на Тодев и Парижиън да бъде след 22.00 ч наше време, съобщават още от "Спортната джунгла".