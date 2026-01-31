Популярни
  Евелица Цветанова: Уверена съм във възможностите на момичетата

Евелица Цветанова: Уверена съм във възможностите на момичетата

  • 31 яну 2026 | 20:09
  • 309
  • 0
Евелица Цветанова: Уверена съм във възможностите на момичетата

Старши треньорът на ЦПВК Евелица Цветанова вярва във възможностите на възпитаничките й, които заемат третото място във временното класиране на женската "Demax+" лига. Нейните възпитанички се наложиха над Славия с 3:1 гейма в 11-ия кръг на първенството.

ЦПВК с обрат срещу Славия
ЦПВК с обрат срещу Славия

"Радостно е, че сме 3-и, но това бе задължителен мач. Мачовете със Славия винаги са били с доста голям заряд. Поздравявам ги за качествената игра, затова се получи зрелищен мач. Състезателките станаха по-спокойни. Първоначално бяха доста нетърпеливи, макар да бяха предупредени, че ще получат отпор. Само вкараха неспокойствие в действията си. След това успяхме а върнем нашата спокойна игра. Доволна съм, че успяха да излязат от моментното си затруднение. Имахме хубав начален гейм. Доволна съм, че изпълниха задачите", сподели Цветанова след срещата пред БНТ.

Според нея волейболистките ще започнат да играят още по-добре, така както го правят на тренировка.

"Познавам момичетата и знам възможностите им. На тренировка показват още по-добро лице. Очаквам да го покажат и на мач, за да го видят всички останали. Уверена съм в техните възможности", допълни треньорката на ЦПВК.

