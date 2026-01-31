Популярни
Швейцарка изненада всички в последния старт преди Олимпиадата

Швейцарка изненада всички в последния старт преди Олимпиадата

Швейцарката Малори Блан изненадващо триумфира в супергигантския слалом при жените в Кран Монтана, валиден за Световната купа по ски-алпийски дисциплини. Швейцарката, която бе със стартов номер 17, се спусна по трасето за 1:17.34 минута. Тя бе много стабилна по трасето и започна с трето време в първия сектор, нито за момента не излезе от първите десет най-добри резултата и завърши отлично с най-доброто време в последния сектор на пистата.

Това е първа победа за 22-годишната Малори Блан за Световната купа, като до момента тя имаше само едно второ място от спускането в Санкт Антон (Австрия) миналата година. През този сезон тя само веднъж бе попадала в Топ 30 в състезание от скоростните дисциплини за Световната купа, като имаше общо скромните 3 точки.

Швейцарката изпревари с 18 стотни от секундата италианката София Годжа, която е една от големите надежди на Италия за стартиращите след 6 дни Олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. На трето място в Кран Монтана завърши американката Брийзи Джонсън, която даде време 1:17.70 и също бе много близо до първите две.

В челната петица влязоха още италианката Роберта Мелези и Кира Вайдъл-Винкелман от Германия. В първата десетка влязоха още Алис Робинсън от Нова Зеландия, три австрийки - Ариане Радлер, Корнелия Хютер и Мириям Пухнер, както и чехкинята Естер Ледецка.

Американката Линдзи Вон, която контузи коляното си вчера, въобще не стартира.

В класирането за Световната купа продължава да води убедително американката Микаела Шифрис с 1333 точки пред Камий Раст от Швейцария с 963 и германката Ема Айхер, която има 684.

В класирането за малкия кристален глобус в Супер Джи лидер е италианката София Годжа с 280 точки пред Алис Робинсън от Нова Зеландия с 220, а трета е американката Линдзи Вон със 190. Победителката от днес Малори Блан се изкачи директно до пета позиция със 153.

