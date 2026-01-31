Швейцарка изненада всички в последния старт преди Олимпиадата

Швейцарката Малори Блан изненадващо триумфира в супергигантския слалом при жените в Кран Монтана, валиден за Световната купа по ски-алпийски дисциплини. Швейцарката, която бе със стартов номер 17, се спусна по трасето за 1:17.34 минута. Тя бе много стабилна по трасето и започна с трето време в първия сектор, нито за момента не излезе от първите десет най-добри резултата и завърши отлично с най-доброто време в последния сектор на пистата.

Devant son public, Malorie Blanc 🇨🇭 brille et prend provisoirement la tête -0.18 !!!!!!



La valaisanne est bien partie pour gagner sa première course en coupe du monde 🔥. #fisalpine #CransMontana pic.twitter.com/NivPkL6pxi — MR.CARTER 🌚 (@NelsonCarterJr) January 31, 2026

Това е първа победа за 22-годишната Малори Блан за Световната купа, като до момента тя имаше само едно второ място от спускането в Санкт Антон (Австрия) миналата година. През този сезон тя само веднъж бе попадала в Топ 30 в състезание от скоростните дисциплини за Световната купа, като имаше общо скромните 3 точки.

‼️ WOW! Malorie Blanc fährt beim Super-G in Crans-Montana zu ihrem ersten Weltcup-Sieg! 🤩



Die Walliserin siegt in ihrer Heimat 0,18 Sekunden vor Sofia Goggia/ITA. 👏👏💪💪



mehr zum grossartigen Triumph: ➡️ https://t.co/0e3HzFh2jo#swissskiteam @fisalpine pic.twitter.com/P0xp0eOiKh — SwissSkiTeam (@swissskiteam) January 31, 2026

Швейцарката изпревари с 18 стотни от секундата италианката София Годжа, която е една от големите надежди на Италия за стартиращите след 6 дни Олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. На трето място в Кран Монтана завърши американката Брийзи Джонсън, която даде време 1:17.70 и също бе много близо до първите две.

ECCOLA SOFIA GOGGIA 😍🚀🇮🇹



La nostra azzurra torna sul podio conquistano il secondo posto nel SuperG di Crans Montana: la bergamasca battuta solo dalla padrona di casa Malorie Blanc ⛷️🏆🇨🇭#WinterSport #SciAlpino #FISAlpine #CransMontana #Goggia pic.twitter.com/yqVKhrwoOt — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 31, 2026

В челната петица влязоха още италианката Роберта Мелези и Кира Вайдъл-Винкелман от Германия. В първата десетка влязоха още Алис Робинсън от Нова Зеландия, три австрийки - Ариане Радлер, Корнелия Хютер и Мириям Пухнер, както и чехкинята Естер Ледецка.

Американката Линдзи Вон, която контузи коляното си вчера, въобще не стартира.

В класирането за Световната купа продължава да води убедително американката Микаела Шифрис с 1333 точки пред Камий Раст от Швейцария с 963 и германката Ема Айхер, която има 684.

Hemmafavoriten Malorie Blanc tar karriärens första världscupseger i Crans-Montana! 🥇🇨🇭 pic.twitter.com/ghfVHmBqC2 — Viaplay Vinter (@ViaplayVinter) January 31, 2026

В класирането за малкия кристален глобус в Супер Джи лидер е италианката София Годжа с 280 точки пред Алис Робинсън от Нова Зеландия с 220, а трета е американката Линдзи Вон със 190. Победителката от днес Малори Блан се изкачи директно до пета позиция със 153.