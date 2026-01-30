Алберт Попов: Никога не съм бягал от трудностите!

Два дни след нощния слалом от програмата на Световната купа в алпийските ски в Шладминг, Алберт Попов се обърна към феновете си в социалните мрежи. „Да, не е лесно. Но никога не съм бягал от трудностите. Оставам фокусиран и продължавам напред!“, написа Аби във с добавката, че „българите можем“.

На ледената писта в Шладминг Попов се класира на 18 място. Това е последното състезание за Аби преди слалома на олимпийските игри през февруари в Италия. Sporta.bg вече съобщи, че Алберт ще се фокусира единствено върху своята дисциплина и няма да участва в гигантския слалом от програмата на игрите Милано – Кортина 2026.