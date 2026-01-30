Популярни
Переа тренира с новите си съотборници, а Левски продължава подготовката за Суперкупата
  Милано - Кортина 2026
  3. Алберт Попов: Никога не съм бягал от трудностите!

  • 30 яну 2026 | 17:04
  • 206
  • 0
Два дни след нощния слалом от програмата на Световната купа в алпийските ски в Шладминг, Алберт Попов се обърна към феновете си в социалните мрежи. „Да, не е лесно. Но никога не съм бягал от трудностите. Оставам фокусиран и продължавам напред!“, написа Аби във с добавката, че „българите можем“.

На ледената писта в Шладминг Попов се класира на 18 място. Това е последното състезание за Аби преди слалома на олимпийските игри през февруари в Италия. Sporta.bg вече съобщи, че Алберт ще се фокусира единствено върху своята дисциплина и няма да участва в гигантския слалом от програмата на игрите Милано – Кортина 2026.

Историческо: Отбор изпраща повече жени, отколкото мъже на Олимпиадата

  • 30 яну 2026 | 11:13
  • 871
  • 0
Организаторите провеждат последни репетиции за церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри

  • 29 яну 2026 | 21:22
  • 1091
  • 0
Невидимата кръвоносна система на Милано - Кортина 2026

  • 29 яну 2026 | 15:51
  • 5955
  • 0
Италианките почетоха загиналите от пожара в Кран Монтана

  • 29 яну 2026 | 13:26
  • 1425
  • 0
Заличеното световно първенство по ски в Кортина д'Ампецо

  • 29 яну 2026 | 10:05
  • 10200
  • 3
Алберт Попов 19-ти след първия манш на нощния слалом в Шладминг

  • 28 яну 2026 | 20:21
  • 4765
  • 5
