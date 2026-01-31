Островът с камъните за кърлинг на олимпийските игри

След като се завърна като официален спорт в олимпийското семейство през 1998 година в Нагана, кърлингът логично набира популярност в различни точки на света. Което пък предполага сериозно търсене на камъните за ледената игра. Да се намери изключително плътен и здрав гранит за тяхната изработка не е лесна работа. Има обаче едно място в морето, недалеч от шотландските брегове, където може да си набавите необходимия материал. Става дума за Ailsa Craig. Този необитаем остров на 10 мили от брега на югозападна Шотландия е източникът на свръхплътния гранит, използван за направата на камъни за кърлинг за Зимните олимпийски игри Милано – Кортина.

Производител е Джим Инглиш и неговата компания Kays Curling. Обикновеният зелен гранит, от който е направена основата на камъка, се намира в южния край, а синьо-кафявият гранит, който образува повърхността за плъзгане, е от другата страна на острова — „скалистата океанска пирамида“, както е описано това парче земя преди век. Компанията, която е произвела всички камъни за кърлинг за Зимните игри в Милано Кортина, има история с Олимпийските игри, датираща от първото зимно издание - 1924 година в Шамони, Франция. Тя също така произвежда камъни за игрите, откакто кърлингът се завърна като официален олимпийски спорт в Нагано. Основана през 1851 година, Kays произвежда камъните до магазина си в град Моклин, близо до Еър. Наричана още Kays Scotland, компанията притежава единствения лиценз за добив на гранит от Ailsa Craig, собственост на лорд Дейвид Томас Кенеди, 9-ти маркиз на Ailsa.

Островът е с височина около 1110 фута и обиколка от 2 мили. Учените смятат, че той се е образувал от вулканична дейност преди милиони години. Шотландският геоложки тръст пише, че Ailsa Craig е съставен „почти изцяло от микрогранит“, чиято „по същество безупречна природа“ го прави идеален за кърлинг. Ключови елементи на спорта са студът и сблъсъците – отборите бутат камъни върху лед към зона за отбелязване на точки и използват метли, за да повлияят на пътеката. Така че гранитът, който се напуква лесно, е безполезен. Синият гранит е водоустойчив, което го прави идеален за пързаляне по ледена настилка. Добивът се извършва на всеки пет години. Камъните се превозват обратно до пристанището Гирван, където започва тяхното нарязване. Обикновеният зелен гранит образува по-голямата част от камъка, включително „ударната лента“ около средата. През центъра на камъка се пробива отвор, който тежи средно 42 фунта. Вложката от синия гранит е залепена на място и дръжката е прикрепена. За двойна вложка - синият гранит е прикрепен от двете страни и дръжката може да се завинтва от двете страни. Двойната вложка струва 750 паунда (990 щатски долара) - или 12 000 паунда стерлинга (15 860 щатски долара) за комплект от 16. Единичната вложка струва 704 паунда (930 щатски долара).

Шотландският кърлинг проследява местните корени на спорта до 1540 година в абатство Пейсли. Векове по-късно кърлингът ще има първата си професионална лига, стартираща след Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина. Лигата ще включва шестседмична верига със събития в Съединените щати, Канада и Европа. Иначе компанията произвежда от 1800 до 2000 камъка годишно, а Канада е най-големият и пазар. Китай, Япония и Южна Корея също увеличават поръчките си всяка година.