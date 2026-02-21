Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  Катарина Хених Доцлер: Не съм фенка на въвеждането на 50 км при жените

Катарина Хених Доцлер: Не съм фенка на въвеждането на 50 км при жените

  • 21 фев 2026 | 15:10
  • 630
  • 0
Катарина Хених Доцлер: Не съм фенка на въвеждането на 50 км при жените

Германската скибегачка Катарина Хених Доцлер заяви, че Международната федерация по ски прави грешка с въвеждането на старт на 50 километра при жените.

В неделя в Тесеро жените за пръв път ще карат в дистанцията от 50 километра на олимпийски игри. До момента най-дългата надпревара, в която те участваха, бе 30 километра и според Доцлер това е трябвало да остане така. От няколко години обаче Международната ски федерация изравни дистанциите, в които се състезават мъжете и жените.

"Определено съм против това жените да се състезаваме на 50 километра. Това изравняване на дистанциите не е равенство между половете", каза германката, която спечели олимпийска титла в отборни спринт на Игрите в Пекин през 2022 година.

"Голямата промяна е, че нашите състезания ще станат с по 20-30 минути по-дълги. Не знам дали зрителите ще са във възторг от това, защото ще гледат половин час повече как един човек или двама карат сами в челото. Не виждам какво носи това на нашия спорт", заяви Доцлер.

"Жените имаме различни тела от тези на мъжете. Нашата биология е различна. Не се чувствам дискриминирана от това. Просто такава е природата. Нашите сили са различни. Затова и не смятам, че е нужно нашите състезания също да са по 50 километра", добави германката, цитирана от ДПА.

Снимки: Gettyimages

