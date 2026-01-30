Франциска Пройс слага край на кариерата си в края на сезона

Германката Франциска Пройс, която спечели Световната купа в биатлона през 2025, ще сложи край на кариерата си в края на настоящия сезон, обяви самата тя на пресконференция.

"След този сезон ще приключа напълно", каза германката, без да уточни дали състезанието от Олимпийските игра в Антерселва ще бъде последното ѝ или тя ще участва и в последните три етапа за Световната купа след това - в Контиолахти (Финландия), Отепаа (Естония) и Осло.

Тя често е била спирана от контузии и болести през кариерата си, като прави най-добрия си сезон през 2024/25 - пет от шестте ѝ индивидуални победи, като спечели Световната купа пред французойката Лу Жанмоно, както и световната титла в преследването на 10 км.

Пройс се цели в първия си индивидуален медал на Олимпийските игри пред седмица, като до момента тя има бронзов медал в женската щафета от Пекин през 2022 г.

"Увереността ми не е на нивото, на което ми се иска", призна тя заради проблеми с рамото, операция на ръката и загуба на енергия.

По време на първото състезание през тази година тя се разболя от грип и се отказа от следващите стартове в Йостерсунд (Швеция) и Хохфилцен (Австрия).

Снимки: Gettyimages