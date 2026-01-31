Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Йокич поведе Денвър към победата над Клипърс

Йокич поведе Денвър към победата над Клипърс

  • 31 яну 2026 | 12:28
  • 426
  • 0
Йокич поведе Денвър към победата над Клипърс

Никола Йокич се завърна след 16-мачово отсъствие, за да отбележи 31 точки и 12 борби, повеждайки домакините Денвър Нъгетс към успех над Лос Анджелис Клипърс със 122:109. Йокич, който беше извън игра, след като получи контузия на лявото коляно в Маями на 29 декември, стреля 13 от 17 от линията за фаул, за да помогне на Денвър да спечели втората си поредна победа. Нъгетс завършиха с 10-6, докато той отсъстваше.

Тим Хардуей-младши отбеляза 22 точки, Пейтън Уотсън допринесе с 21, а Джамал Мъри завърши с 20 пункта за Денвър.

Клипърс бяха водени от Джеймс Хардън, който записа 25 точки и 9 асистирани. Кауай Ленард добави 21 пункта.

Лука Дончич отбеляза шестия си „трипъл-дабъл“ за сезона с 37 точки, докато гостуващият Лос Анджелис Лейкърс победи Вашингтон Уизърдс със 142:111. Словенецът не показа никакви последици от контузията, която получи при падане достигайки „трипъл-дабъл“ до полувремето с 26 точки, 11 асистенции и 10 борби. ЛеБрон Джеймс добави 20 точки и 6 асистенции.

Кейд Кънингам отбеляза 29 точки и раздаде 11 асистенции, докато Детройт устоя на обрата през последната четвърт, за да победи Голдън Стейт със 131:124 в Сан Франциско. Джейлън Дюрен добави 21 точки и 13 борби за Пистънс, които спечелиха третата си победа в четири мача. Дънкан Робинсън добави 15 точки от пет тройки.

Звездата на Голдън Стейт Стефън Къри напусна играта в края на третата четвърт поради болки в дясното коляно и не се завърна. Той отбеляза най-много точки за отбора - 23.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

НБА с продължи с девет нови мача

НБА с продължи с девет нови мача

  • 31 яну 2026 | 07:57
  • 2959
  • 0
Милър-Макинтайър и Звезда излъгаха Дубай в Белград

Милър-Макинтайър и Звезда излъгаха Дубай в Белград

  • 30 яну 2026 | 23:08
  • 4227
  • 2
Шумен прегази Спартак Плевен за победа №2 в Sesame НБЛ

Шумен прегази Спартак Плевен за победа №2 в Sesame НБЛ

  • 30 яну 2026 | 20:38
  • 6032
  • 4
Собственикът на Апоел заплаши всички в клуба: Това не може да продължава!

Собственикът на Апоел заплаши всички в клуба: Това не може да продължава!

  • 30 яну 2026 | 16:52
  • 2367
  • 2
Итудис: Нямам отговор защо се случи това, особено у дома

Итудис: Нямам отговор защо се случи това, особено у дома

  • 30 яну 2026 | 16:11
  • 1411
  • 1
Джоел Ембийд с ясно послание към ръководството на Филаделфия

Джоел Ембийд с ясно послание към ръководството на Филаделфия

  • 30 яну 2026 | 15:34
  • 1689
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Дунав, "червените" с двама нови в генералната репетиция за пролетта

11-те на ЦСКА и Дунав, "червените" с двама нови в генералната репетиция за пролетта

  • 31 яну 2026 | 13:34
  • 487
  • 0
Страхотно! България отново има шампион на двойки при младежите от "Големия шлем"

Страхотно! България отново има шампион на двойки при младежите от "Големия шлем"

  • 31 яну 2026 | 09:26
  • 13968
  • 11
Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

  • 31 яну 2026 | 12:53
  • 6894
  • 3
Очертава се ЦСКА да има нов капитан през пролетта

Очертава се ЦСКА да има нов капитан през пролетта

  • 31 яну 2026 | 13:14
  • 3345
  • 2
Груев и Лийдс приемат лидера Арсенал в мач с огромно значение и за двата отбора

Груев и Лийдс приемат лидера Арсенал в мач с огромно значение и за двата отбора

  • 31 яну 2026 | 06:27
  • 11237
  • 8
Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

  • 31 яну 2026 | 13:19
  • 9699
  • 23