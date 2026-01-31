Йокич поведе Денвър към победата над Клипърс

Никола Йокич се завърна след 16-мачово отсъствие, за да отбележи 31 точки и 12 борби, повеждайки домакините Денвър Нъгетс към успех над Лос Анджелис Клипърс със 122:109. Йокич, който беше извън игра, след като получи контузия на лявото коляно в Маями на 29 декември, стреля 13 от 17 от линията за фаул, за да помогне на Денвър да спечели втората си поредна победа. Нъгетс завършиха с 10-6, докато той отсъстваше.

Тим Хардуей-младши отбеляза 22 точки, Пейтън Уотсън допринесе с 21, а Джамал Мъри завърши с 20 пункта за Денвър.

Клипърс бяха водени от Джеймс Хардън, който записа 25 точки и 9 асистирани. Кауай Ленард добави 21 пункта.

Лука Дончич отбеляза шестия си „трипъл-дабъл“ за сезона с 37 точки, докато гостуващият Лос Анджелис Лейкърс победи Вашингтон Уизърдс със 142:111. Словенецът не показа никакви последици от контузията, която получи при падане достигайки „трипъл-дабъл“ до полувремето с 26 точки, 11 асистенции и 10 борби. ЛеБрон Джеймс добави 20 точки и 6 асистенции.

Кейд Кънингам отбеляза 29 точки и раздаде 11 асистенции, докато Детройт устоя на обрата през последната четвърт, за да победи Голдън Стейт със 131:124 в Сан Франциско. Джейлън Дюрен добави 21 точки и 13 борби за Пистънс, които спечелиха третата си победа в четири мача. Дънкан Робинсън добави 15 точки от пет тройки.

Звездата на Голдън Стейт Стефън Къри напусна играта в края на третата четвърт поради болки в дясното коляно и не се завърна. Той отбеляза най-много точки за отбора - 23.