Кръг №19 в Sesame НБЛ продължава с два мача

Кръг №19 в Sesame Национална баскетболна лига продължава с два мача, а Sporal.bg ще ви даде възможност да ги проследите на живо.

В първата среща един срещу друг се изправят отборите на Левски и Берое Стара Загора. Срещата е с начален час 17:30 часа и ще се изиграе в столичната зала "Триадица".



"Сините" са последни в класирането с 2 победи и 13 загуби до този момент, а старозагорци заемат шеста позиция в таблицата с баланс от 8 успеха и 9 поражения от началото на сезона.

Във втория мач за деня Рилски спортист приема тима на Ботев Враца. Двубоят започва в 19:00 часа в "Арена СамЕлион" в Самоков.



Самоковци са втори във временното класиране, записвайки на този етап 14 победи и 3 загуби, а врачани са под №7 в класирането с 8 успеха и 8 поражения в сметката си.