Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Ботев (Пд) - Севлиево 0:0
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Кръг №19 в Sesame НБЛ продължава с два мача

Кръг №19 в Sesame НБЛ продължава с два мача

  • 31 яну 2026 | 14:05
  • 411
  • 0
Кръг №19 в Sesame НБЛ продължава с два мача

Кръг №19 в Sesame Национална баскетболна лига продължава с два мача, а Sporal.bg ще ви даде възможност да ги проследите на живо.

В първата среща един срещу друг се изправят отборите на Левски и Берое Стара Загора. Срещата е с начален час 17:30 часа и ще се изиграе в столичната зала "Триадица".

"Сините" са последни в класирането с 2 победи и 13 загуби до този момент, а старозагорци заемат шеста позиция в таблицата с баланс от 8 успеха и 9 поражения от началото на сезона.

Във втория мач за деня Рилски спортист приема тима на Ботев Враца. Двубоят започва в 19:00 часа в "Арена СамЕлион" в Самоков.

Самоковци са втори във временното класиране, записвайки на този етап 14 победи и 3 загуби, а врачани са под №7 в класирането с 8 успеха и 8 поражения в сметката си.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Йокич поведе Денвър към победата над Клипърс

Йокич поведе Денвър към победата над Клипърс

  • 31 яну 2026 | 12:28
  • 670
  • 0
НБА продължи с девет нови мача

НБА продължи с девет нови мача

  • 31 яну 2026 | 07:57
  • 3072
  • 0
Милър-Макинтайър и Звезда излъгаха Дубай в Белград

Милър-Макинтайър и Звезда излъгаха Дубай в Белград

  • 30 яну 2026 | 23:08
  • 4282
  • 2
Шумен прегази Спартак Плевен за победа №2 в Sesame НБЛ

Шумен прегази Спартак Плевен за победа №2 в Sesame НБЛ

  • 30 яну 2026 | 20:38
  • 6077
  • 4
Собственикът на Апоел заплаши всички в клуба: Това не може да продължава!

Собственикът на Апоел заплаши всички в клуба: Това не може да продължава!

  • 30 яну 2026 | 16:52
  • 2393
  • 2
Итудис: Нямам отговор защо се случи това, особено у дома

Итудис: Нямам отговор защо се случи това, особено у дома

  • 30 яну 2026 | 16:11
  • 1427
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:0 Дунав, две греди за "червените"

ЦСКА 1:0 Дунав, две греди за "червените"

  • 31 яну 2026 | 14:51
  • 12584
  • 18
Страхотно! България отново има шампион на двойки при младежите от "Големия шлем"

Страхотно! България отново има шампион на двойки при младежите от "Големия шлем"

  • 31 яну 2026 | 09:26
  • 20523
  • 12
Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

  • 31 яну 2026 | 12:53
  • 16111
  • 8
Очертава се ЦСКА да има нов капитан през пролетта

Очертава се ЦСКА да има нов капитан през пролетта

  • 31 яну 2026 | 13:14
  • 9641
  • 8
Ботев (Пловдив) 0:0 Севлиево - гледайте на живо!

Ботев (Пловдив) 0:0 Севлиево - гледайте на живо!

  • 31 яну 2026 | 14:31
  • 4207
  • 0
Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

  • 31 яну 2026 | 13:19
  • 14564
  • 27