БФС инвестира 600 000 евро в Димитровград, стадионът на тима от Трета лига ще има козирка

Димитровград ще се сдобие с първото си модерно футболно игрище с изкуствена трева и осветление. Това обяви кметът на общината Иво Димов.

Подобно съоръжение ще позволи тренировки през цялата година и по всяко време от деня.

Новото игрище ще бъде изградено на мястото на бившия стадион на някогашния Минен техникум, който за последно беше Професионална гимназия „Капитан Петко Войвода“, но вече не функционира. Мястото е изключително близо до стадион „Миньор“, където ФК Димитровград играе домакинските си мачове от шампионата на Югоизточната Трета лига.

Според думите на кмета, за реализирането на проекта вече е постигната договорка с президента на Българския футболен съюз Георги Иванов.

Финансирането за игрището ще бъде изцяло от БФС, а стойността на инвестицията е 600 000 евро.

Очакванията са игрището да бъде отворено за ползване през пролетта на 2027 година.

Освен това Иво Димов съобщи, че общината вече има проект за реновиране на част от стадион „Миньор“. Обновяването ще включва ремонт на основната трибуна, поставяне на нови седалки и изграждане на козирка.

Във ФК Димитровград 1947 тренират над 200 деца, което показва значението на подобни инвестиции за развитието на спорта в града.