Димитровград и Созопол ще се срещнат в Кортен

ФК Димитровград 1947 ще изиграе предпоследната си контрола в село Кортен.

Там „жълто-сините“ ще премерят сили с 9-ия в подреждането на Югоизточната Трета лига Созопол. Мачът е насрочен за 13:00 часа в събота, 31-ви януари.

Проверката ще е четвърта за възпитаниците на Тодор Манев тази зима. До момента димитровградчани са с един успех, едно равенство и една загуба.

На 7-ми февруари ще бъде и последната приятелска среща на отбора, в която той излиза срещу ФК Хасково.

Пълен списък с приятелските мачове на ФК Димитровград 1947 от зимната подготовка:

10.01 – Димитровград – Арда U 18 – 3:3

17.01 – Димитровград – ОФК Хасково – 2:1

24.01 – Димитровград – Гигант (Съединение) – 1:4

31.01 – Димитровград – Созопол, 13:00 часа, село Кортен

07.02 – Димитровград – ФК Хасково