Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Димитровград 1947
  3. Димитровград и Созопол ще се срещнат в Кортен

Димитровград и Созопол ще се срещнат в Кортен

  • 30 яну 2026 | 09:10
  • 154
  • 0
Димитровград и Созопол ще се срещнат в Кортен

ФК Димитровград 1947 ще изиграе предпоследната си контрола в село Кортен.

Там „жълто-сините“ ще премерят сили с 9-ия в подреждането на Югоизточната Трета лига Созопол. Мачът е насрочен за 13:00 часа в събота, 31-ви януари.

Проверката ще е четвърта за възпитаниците на Тодор Манев тази зима. До момента димитровградчани са с един успех, едно равенство и една загуба.

На 7-ми февруари ще бъде и последната приятелска среща на отбора, в която той излиза срещу ФК Хасково.

Пълен списък с приятелските мачове на ФК Димитровград 1947 от зимната подготовка: 

  • 10.01 – Димитровград – Арда U 18 – 3:3

  • 17.01 – Димитровград – ОФК Хасково – 2:1

  • 24.01 – Димитровград – Гигант (Съединение) – 1:4

  • 31.01 – Димитровград – Созопол, 13:00 часа, село Кортен

  • 07.02 – Димитровград – ФК Хасково

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Чочев: Това е голям успех за българския футбол

Чочев: Това е голям успех за българския футбол

  • 30 яну 2026 | 00:44
  • 2673
  • 2
Клод Пюел: Пожелавам на Лудогорец да стигне възможно най-далеч в турнира

Клод Пюел: Пожелавам на Лудогорец да стигне възможно най-далеч в турнира

  • 30 яну 2026 | 00:26
  • 2946
  • 2
Хьогмо: Имаме голям потенциал

Хьогмо: Имаме голям потенциал

  • 30 яну 2026 | 00:21
  • 5191
  • 6
Бонман: Щастлив съм, че не допуснах гол

Бонман: Щастлив съм, че не допуснах гол

  • 30 яну 2026 | 00:15
  • 1080
  • 2
Петър Станич: Важно бе отборът да продължи напред

Петър Станич: Важно бе отборът да продължи напред

  • 30 яну 2026 | 00:12
  • 1753
  • 2
Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

  • 30 яну 2026 | 00:11
  • 37337
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Ден 13 на Australian Open: Зверев се върна в играта срещу Алкарас

Ден 13 на Australian Open: Зверев се върна в играта срещу Алкарас

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 14227
  • 4
Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

  • 29 яну 2026 | 23:56
  • 77471
  • 201
За пъти път у нас - мачът за Суперкупата на България ще е първият с боди камера на съдията

За пъти път у нас - мачът за Суперкупата на България ще е първият с боди камера на съдията

  • 30 яну 2026 | 09:25
  • 988
  • 0
Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

  • 30 яну 2026 | 00:11
  • 37337
  • 15
Официално: Хуан Переа вече е играч на Левски

Официално: Хуан Переа вече е играч на Левски

  • 29 яну 2026 | 22:50
  • 31288
  • 30
Олимпиакос срази Барселона в луд мач в Пирея, Везенков блести за гръцкия шампион

Олимпиакос срази Барселона в луд мач в Пирея, Везенков блести за гръцкия шампион

  • 29 яну 2026 | 23:16
  • 21446
  • 15