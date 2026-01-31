Започна международният турнир на сабя "Аспарухов меч"

В Пловдив започна силният международен турнир на сабя "Аспарухов меч". Надпреварата се провежда в зала СИЛА и отбелязва 100-годишнината на Българска федерация по фехтовка. В трите дни от боевете на пътеките ще излязат над 500 състезатели от повече от 20 държави, като в петък бяха излъчени медалистите при кадетите и кадетките. Днес ще станат ясни шампионите в индивидуалната надпревара при младежите и девойките, а утре – медалистите при отборите, като класирането при младежите е валидно за Световната купа.

В турнира кадети индивидуално се включиха 71 състезатели от 20 държави, като България беше представена от 14 сабльори. Най-добре от тях се представи Константин Атанасов, който се класира на 25 място. Деян Господинов е 40-ти, Никола Иванова е 45-ти, Тодор Стефанова е 52-и, Преслав Андреев е 54-и, Ивайло Андонов е 55-и, Никола Кирков е 56-и, Александър Иванов е 58-и, Георги Нанчев е 64-и.

Днес е индивидуалната надпревара при младежите и девойките.