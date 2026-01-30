Лаута Арми спечели Купата на България при младежите

Лаута Арми е новият носител на Купата на България по бокс за младежи. Талантите на клуба спечелиха трофея на завършилия днес шампионат в Козлодуй. Турнирът бе и първи кръг на държавното лично-отборно първенство при 18-годишните.

Младежите от Лаута достигнаха до 7 медала. Те играха на 6 финала, като спечелиха два от тях, прибавиха 4 сребърни отличия и един бронз. По този начин пловдивчани изпревариха Локомотив София. Столичните таланти завършиха турнира с 5 медала – 2 златни, 1 сребърен и 2 бронзови. На трето място в класирането завърши ЦСКА. „Армейците“ също имат двама шампиони, като още един техен боксьор игра на финал.

Първенството в Козлодуй премина при много сериозен интерес. Близо 120 таланти от 40 клуба се качиха на ринга в турнира при младежите.