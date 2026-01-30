Левски разгроми Дея спорт

Шампионът Левски София записа трета поредна победа за втория полусезон в efbet Супер Волей. "Сините" буквално разгромиха у дома Дея спорт (Бургас) с 3:0 (25:19, 25:16, 25:12) в мач от 14-ия кръг, игран тази вечер пред близо 300 зрители в зала "Левски София".

Така играчите на Николай Желязков остават втори във временното класиране с 11 победи, 2 загуби и 31 точки, колкото има и лидерът Локомотив Авиа (Пловдив), но след 12 победи и 1 загуба. Дея спорт продължава да е на 6-о място с 6 победи, 7 загуби и 19 точки.

В 15-ия кръг Левски гостува на Монтана, а бургазлии са домакини на Пирин (Разлог). Срещите са съответно в петък (6 февруари) от 19,30 часа и в събота (7 февруари) от 18,30 часа.

В първия гейм домакините от Левски успяха да се откъснат след 11:10, като натрупаха аванс, за сложат точка с атака на разпределителя Стоил Палев за 25:19. "Сините" поведоха още от началото на втората част и убедително стигнаха до нейното спечелване. В нейния край Николай Желязков даде шанс за изява на младите Петко Петков, Петьо Иванов и Ерик Георгиев. При старта на третия гейм гостите поведоха с 3 точки. От Левски обаче бързо взеха мерки, изравниха, а след това събитията тръгнаха по сценария от втората част, за да се стигне до изразителен успех.

Най-полезни за Левски станаха Тодор Скримов (6 аса!, 57% ефективност в атака и 77% позитивно посрещане - +12) и Светослав Гоцев (5 блока!, 1 ас и 73% ефективност в атака - +14) с по 14 точки за победата. Скримов беше обявен и за MVP на мача.

За тима на Дея спорт Георги Бъчваров завърши с 8 точки (36% ефективност в атака), а Мохамадреза Хозури приключи с 6 точки.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg