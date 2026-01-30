Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Левски разгроми Дея спорт

Левски разгроми Дея спорт

  • 30 яну 2026 | 21:24
  • 661
  • 0

Шампионът Левски София записа трета поредна победа за втория полусезон в efbet Супер Волей. "Сините" буквално разгромиха у дома Дея спорт (Бургас) с 3:0 (25:19, 25:16, 25:12) в мач от 14-ия кръг, игран тази вечер пред близо 300 зрители в зала "Левски София".

Така играчите на Николай Желязков остават втори във временното класиране с 11 победи, 2 загуби и 31 точки, колкото има и лидерът Локомотив Авиа (Пловдив), но след 12 победи и 1 загуба. Дея спорт продължава да е на 6-о място с 6 победи, 7 загуби и 19 точки.

В 15-ия кръг Левски гостува на Монтана, а бургазлии са домакини на Пирин (Разлог). Срещите са съответно в петък (6 февруари) от 19,30 часа и в събота (7 февруари) от 18,30 часа.

В първия гейм домакините от Левски успяха да се откъснат след 11:10, като натрупаха аванс, за сложат точка с атака на разпределителя Стоил Палев за 25:19. "Сините" поведоха още от началото на втората част и убедително стигнаха до нейното спечелване. В нейния край Николай Желязков даде шанс за изява на младите Петко Петков, Петьо Иванов и Ерик Георгиев. При старта на третия гейм гостите поведоха с 3 точки. От Левски обаче бързо взеха мерки, изравниха, а след това събитията тръгнаха по сценария от втората част, за да се стигне до изразителен успех.

Най-полезни за Левски станаха Тодор Скримов (6 аса!, 57% ефективност в атака и 77% позитивно посрещане - +12) и Светослав Гоцев (5 блока!, 1 ас и 73% ефективност в атака - +14) с по 14 точки за победата. Скримов беше обявен и за MVP на мача.

За тима на Дея спорт Георги Бъчваров завърши с 8 точки (36% ефективност в атака), а Мохамадреза Хозури приключи с 6 точки.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

Следвай ни:

Още от Волейбол

Локомотив Авиа без проблеми срещу Черно море във Варна

Локомотив Авиа без проблеми срещу Черно море във Варна

  • 30 яну 2026 | 19:43
  • 644
  • 1
Марица взе пловдивското дерби с Марица 2022

Марица взе пловдивското дерби с Марица 2022

  • 30 яну 2026 | 19:29
  • 527
  • 1
Влади Гърков и Сен Назер с 12-а загуба във Франция

Влади Гърков и Сен Назер с 12-а загуба във Франция

  • 30 яну 2026 | 18:46
  • 973
  • 0
Давид Давидов: Левски трябва да печели всичко

Давид Давидов: Левски трябва да печели всичко

  • 30 яну 2026 | 18:36
  • 1100
  • 0
Николай Колев и ПАОК на 1/4-финал в Европа

Николай Колев и ПАОК на 1/4-финал в Европа

  • 30 яну 2026 | 16:32
  • 563
  • 0
Левски е на минус от 100 000 евро заради участието си в Шампионската лига

Левски е на минус от 100 000 евро заради участието си в Шампионската лига

  • 30 яну 2026 | 15:50
  • 5515
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 68373
  • 119
Хуан Переа с първа тренировка с Левски

Хуан Переа с първа тренировка с Левски

  • 30 яну 2026 | 16:53
  • 18125
  • 60
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 83347
  • 31
Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

  • 30 яну 2026 | 15:43
  • 26609
  • 117
Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

  • 30 яну 2026 | 14:23
  • 47601
  • 14
Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма

Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма

  • 30 яну 2026 | 16:41
  • 24937
  • 43