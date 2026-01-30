Монтана с чиста победа над Дунав

Тимът на Монтана постигна трудна, но чиста 6-а победа за сезона в efbet Супер Волей. Воденият от Даниел Пеев тим надделя като гост на Дунав (Русе) с 3:0 (25:18, 25:23, 29:27) в двубой от 14-ия кръг, игран тази вечер пред около 350 зрители.

Монтанчани са на 7-о място във временното класиране с 6 победи, 7 загуби и 18 точки, колкото има и 8-ият Пирин (Разлог), но с по-лошо геймово съотношение. Дунав пък остава на предпоследната 10-а позиция със само 1 победа, 12 загуби и 5 точки.

В следващия 15-и кръг Монтана е домакин на шампиона Левски София, докато русенци са гости на Берое 2016 (Стара Загора). И двете срещи са в петък (6 февруари) съответно от 19,30 и 18,00 часа.

Най-полезни за Монтана станаха Кристиан Валчак (52% ефективност в атака - +4) и Ейдър Бангера (2 блока, 1 ас, 75% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +10) с по 10 точки за победата.

За Дунав Алекс Николов отново стана най-резултатен с 19 точки (1 блок и 40% ефективност в атака - +8).