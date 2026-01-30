Бащата на Сидни Маклафлин-Леврон с родителски съвети към бъдещата майка

Бащата на Сидни Маклафлин-Леврон сподели добронамерени родителски съвети и изрази гордостта си от своята дъщеря, която се подготвя за майчинството.

Бащата на лекоатлетката Уили Маклафлин даде мъдри напътствия на дъщеря си, докато тя се подготвя да поеме по пътя на майчинството. Същевременно той изрази и своята гордост, заявявайки, че дъщеря му е една от най-великите атлетки на своето поколение – твърдение, което е безспорно вярно.

През последното десетилетие американската суперзвезда изгради несравнимо наследство. Тя спечели и защити олимпийската си титла на 400 метра с препятствия, ставайки първата жена в историята, постигнала това.

Маклафлин-Леврон е подобрявала световния рекорд в дисциплината цели шест пъти, допринесла е за пет златни медала на щафети 4х400 метра и влезе в историята като първата атлетка, печелила световни титли както на 400 метра с препятствия, така и в гладкото бягане на 400 метра.

"Разликите, с които я виждате да побеждава, тя ги правеше още на шест и седем години“, сподели Уили Маклафлин пред The Athletic. "Когато печелеше и чупеше световни рекорди отново и отново, бяхме изключително развълнувани, но не и изненадани.“

Плановете на атлетката за 2026 г. обаче се изместват от пистата. Семейство Маклафлин-Леврон се разраства, тъй като тя и съпругът ѝ Андре очакват първото си дете.

"Това е нещо, за което със съпруга ми говорим от години“, каза тя за наскоро обявената си бременност.

"За мен майчинството е възможност да израсна като личност по толкова много различни начини“, обясни тя. "Обичам възможността да предам нещата, които съм научила, и мъдростта, която съм получила, на следващото поколение. Да мога да наблюдавам това в собствените си деца и да ги гледам как растат... Наистина съм развълнувана.“

Помолен за родителски съвет, Уили, баща на четири деца, се пошегува: "Просто не бъдете като баща ѝ. Не мисля, че е нужен кой знае какъв съвет, защото ние вложихме живота си в нашите деца.“

В бъдеще родената в Ню Джърси атлетка, която сега живее на Западния бряг, е насочила поглед към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., които обещават да бъдат уникално домашно състезание.

Последният път, когато тя се състезава на голям шампионат на американска земя, тя спечели злато на 400 метра с препятствия със световен рекорд от 50.68 секунди на Световното първенство в Юджийн през 2022 г.

"Не бих казала, че е напрежение“, казва тя за предстоящите игри в Лос Анджелис. "Честно казано, това е радост, момент за празнуване. Живеейки в Ел Ей в момента, само като си помисля какъв ще бъде този момент на „Колизеума“... надявам се да бъда част от това, представяйки страната си.“