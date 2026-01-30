В САЩ очакват нов рекорд за залози по време на Super Bowl LX

Американската гейминг асоциация (АГА) очаква рекордните 1.76 милиарда долара под формата на залози за предстоящия финален мач от Националната футболна лига (НФЛ), пише Ройтерс. В Super Bowl LX ще се срещнат Сиатъл Сийхоукс и Ню Ингланд Пейтриътс, които се изправиха един срещу друг и в Super Bowl XLIX през 2015 година.

A Super Bowl rematch over a decade in the making. #SBLX pic.twitter.com/xrE8WtIGx5 — NFL (@NFL) January 26, 2026

АГА, част от хазартния бизнес и казино индустрията, очаква близо 27% годишен ръст на залозите предвид по-свободния пазар и отпадащите забрани в редица щати.

"Няма друго спортно събитие, което обединява феновете като Супербоул. Рекордните прогнози показват колко много американците се наслаждават на залагането на спортни събития. Когато го правят през легални и регулирани бумейкъри, феновете се забавляват и подкрепят безопасния и отговорен пазар", каза президентът на АГА Бил Милър, цитиран от Ройтерс.

През 2018 Върховният съд отмени забрана за спортни залози, а след решението 38 щата и окръг Колумбия ги легализираха в различна степен. Според съвместно проучване на Legal Sports Report и Sports Betting Alliance, легалните залози на Super Bowl LX в САЩ ще бъдат около 1.71 милиарда долара.

Супербоул, който винаги предизвиква истерия със залаганията, ще бъде проведен в Санта Клара, Калифорния, на 8 февруари (9 февруари от 1:30 българско време) на стадиона на Сан Франциско 49ърс. Фаворит на букмейкърти е Сиатъл, но възможностите за залози са безкрайни.

