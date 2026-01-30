Тони Кроос не очаква повече изненади от Реал Мадрид срещу Бенфика

Отказалият се от футбола Tони Кроос анализира загубата на бившия си тим Реал Мадрид от Бенфика (2:4) в последния кръг от груповата фаза на Шампионската лига. Този резултат остави испанския отбор извън топ 8 и го принуди да играе плейоф... където отново ще срещне тима на Жозе Моуриньо. В подкаста си Einfach mal luppen германецът изрази увереност за повторната среща с "орлите".

„Реал Мадрид отново ще се изправи срещу Бенфика, но там не очаквам никакви изненади. Това, което може най-много да притесни Реал, е, че с толкова натоварения си календар ще трябва да изиграе още два мача“, заяви Кроос, подчертавайки и разочарованието, което резултатът вероятно е причинил на "белия балет". „Ако започнеш кръга на трета позиция и се изправиш срещу Бенфика, приемаш за дадено, че ще изпълниш формалността, за да останеш в топ 8“, отбеляза той.

Кроос също така изрази ентусиазъм от новия формат на Шампионската лига и го защити: “Истината е, че беше забавно. Един гол обърна всичко с главата надолу. Голът на Спортинг в 94-тата минута в Билбао извади Реал Мадрид от топ 8, Челси водеше с 3:2 и също ги изпреварваше, така че Реал Мадрид се нуждаеше от попадение, за да се върне в топ 8. На Бенфика, от друга страна, им отне доста време, за да разберат, че им трябва още един гол, за да влязат в топ 24.“

„Гледах интервюто с Жозе Моуриньо, в което той каза, че е пуснал двама защитници при 3:2, докато някой не му е казал, че им трябва само още един гол, за да се класират. Толкова характерно за него… той каза, че за това вече е там вратарят. Обожавам формата на турнира“, заключи германецът.