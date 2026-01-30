Популярни
Националите по борба провеждат първи лагери за сезона
Националите по борба провеждат първи лагери за сезона

  30 яну 2026
  • 651
  • 0
Националите по борба провеждат първи лагери за сезона

Националите на България по класическа борба започват лагер на комплекс „Диана“ в понеделник, 2 февруари.

За сбора са поканени призьорите от държавното първенство за възраст мъже, до 23 година и юноши. На всички национали са платени и лицензите за участие в международни състезания, информираха от Българската федерация по борба

Отборът започва подготовка за Европейските първенства при мъжете в Албания през април, до 23 години в Сърбия през март, както и за турнирите „Дан Колов – Никола Петров“ и „Петко Сираков – Иван Илиев“, които предхождат континенталните първенства.

В „Диана“ се подготвят и жените.

Националите в свободния стил вече са на лагер в Дагестан, а след това ще вземат участие на рейтинговия турнир в Албания в края на февруари.

