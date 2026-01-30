Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Переа тренира с новите си съотборници, а Левски продължава подготовката за Суперкупата
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Скотхайм пропуска турнира в Талин, естонците се целят в домашен триумф

Скотхайм пропуска турнира в Талин, естонците се целят в домашен триумф

  • 30 яну 2026 | 16:51
  • 274
  • 0
Скотхайм пропуска турнира в Талин, естонците се целят в домашен триумф

Норвежката звезда в многобоя Сандер Скотхайм се оттегли от участие в турнира по лека атлетика в Талин този уикенд (31 януари – 1 февруари) поради контузия в глезена.

Именно на това състезание миналата година Скотхайм постави европейския рекорд в седмобоя на закрито. По-късно той подобри собственото си постижение със 74 точки, за да спечели златото на Европейското първенство в зала в Апелдорн 2025.

Норвежецът беше смятан за абсолютен фаворит за победата в Талин след невероятния си минал сезон, в който спечели и златен медал от Световното първенство на закрито в Нандзин 2025, завоювайки първата си глобална титла.

Отсъствието му оставя битката в седмобоя при мъжете напълно отворена. Петима естонски атлети – Расмус Роослехт, Ристо Лилеметс, Ханс-Кристиан Хаузенберг, Андреас Трум и Мартен Роасто – ще се опитат да направят силно впечатление в началото на сезона.

Хаузенберг влиза в надпреварата с най-доброто лично постижение сред сънародниците си, но този резултат датира от 2022 г. и оттогава той не се е доближавал до границата от 6000 точки.

За разлика от него, миналата година Роослехт завърши седми на първенството в Апелдорн 2025, поставяйки личен рекорд от 6062 точки, което го нареди на девето място в европейската ранглиста за сезона.

Лилеметс не изоставаше много от своя сънародник с най-добър резултат за миналия сезон от 5922 точки. Той обаче ще се стреми да се завърне над границата от 6000 точки и да атакува нов личен рекорд.

В състезанието ще участва и чешко трио: Вилем Страски, победител от Световните университетски игри в Ченгду 2023, Ондржей Копецки и 21-годишният Адам Хавличек.

Сред младите таланти е и британецът Сами Бол, който има личен рекорд от 8100 точки в десетобоя, но постижението му в седмобоя е 5760 точки, поставено миналата година.

Стартовият списък се допълва от: Девън Уилямс, Тристан Марси, Андреу Боиш, Хорхе Давила Лопес, Ангелос-Цанис Андреоглу, Йони Хейкинен и Жомбор Галпал.

Очаква се оспорвана битка в петобоя Съставът в петобоя при жените предвещава изключително оспорвана надпревара, тъй като по-малко от 100 точки разделят първите шест състезателки.

Полякинята Паулина Лигарска води групата с най-добър резултат от 4615 точки, постигнат едва миналата година. Тя обаче ще се изправи пред силна конкуренция в лицето на естонската рекордьорка Пипи Лота Енок, която е бивша медалистка от Световното първенство под 20 години и Европейското първенство под 23 години.

Италианката Свева Геревини също ще бъде в Талин, като ще се опита да подобри личния си рекорд от 4559 точки, който постави на Световното първенство в зала в Глазгоу 2024, където остана на болезненото четвърто място.

С четвърти най-добър резултат в петобоя влиза унгарката Сабина Суч, която спечели сребърен медал в седмобоя на Световните университетски игри през 2025 г. в Бохум.

В състезанието ще участват и някои от най-вълнуващите изгряващи звезди в европейския многобой, включително европейската шампионка в седмобоя под 18 години Ени Вирьонен и гъркинята Анастасия Драгомирова, която завърши четвърта на Европейското първенство под 23 години миналата година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Ямайска спринтьорка сред новите атлети, одобрени за Enhanced Games

Ямайска спринтьорка сред новите атлети, одобрени за Enhanced Games

  • 30 яну 2026 | 13:20
  • 476
  • 0
Арестуваха олимпийска шампионка заради шофиране с превишена скорост

Арестуваха олимпийска шампионка заради шофиране с превишена скорост

  • 30 яну 2026 | 10:29
  • 2807
  • 1
Макколган ще бяга на полумаратона в Маругаме по пътя си към Лондон

Макколган ще бяга на полумаратона в Маругаме по пътя си към Лондон

  • 29 яну 2026 | 20:35
  • 1049
  • 0
Алфред с поредна престижна награда в Сейнт Лусия

Алфред с поредна престижна награда в Сейнт Лусия

  • 29 яну 2026 | 19:17
  • 815
  • 1
Сабастиан Саве се цели в поредна титла от маратона в Лондон

Сабастиан Саве се цели в поредна титла от маратона в Лондон

  • 29 яну 2026 | 18:55
  • 883
  • 0
Маклафлин-Леврон наруши мълчанието за бременността си и се прицели в исторически дубъл на Олимпиадата в Лос Анджелис 2028

Маклафлин-Леврон наруши мълчанието за бременността си и се прицели в исторически дубъл на Олимпиадата в Лос Анджелис 2028

  • 29 яну 2026 | 16:24
  • 1468
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хуан Переа с първа тренировка с Левски

Хуан Переа с първа тренировка с Левски

  • 30 яну 2026 | 16:53
  • 2834
  • 5
Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 46680
  • 78
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 65723
  • 22
Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

  • 30 яну 2026 | 15:43
  • 11747
  • 28
Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

  • 30 яну 2026 | 14:23
  • 35974
  • 11
Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма

Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма

  • 30 яну 2026 | 16:41
  • 7946
  • 14