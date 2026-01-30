Скотхайм пропуска турнира в Талин, естонците се целят в домашен триумф

Норвежката звезда в многобоя Сандер Скотхайм се оттегли от участие в турнира по лека атлетика в Талин този уикенд (31 януари – 1 февруари) поради контузия в глезена.

Именно на това състезание миналата година Скотхайм постави европейския рекорд в седмобоя на закрито. По-късно той подобри собственото си постижение със 74 точки, за да спечели златото на Европейското първенство в зала в Апелдорн 2025.

Норвежецът беше смятан за абсолютен фаворит за победата в Талин след невероятния си минал сезон, в който спечели и златен медал от Световното първенство на закрито в Нандзин 2025, завоювайки първата си глобална титла.

Отсъствието му оставя битката в седмобоя при мъжете напълно отворена. Петима естонски атлети – Расмус Роослехт, Ристо Лилеметс, Ханс-Кристиан Хаузенберг, Андреас Трум и Мартен Роасто – ще се опитат да направят силно впечатление в началото на сезона.

Хаузенберг влиза в надпреварата с най-доброто лично постижение сред сънародниците си, но този резултат датира от 2022 г. и оттогава той не се е доближавал до границата от 6000 точки.

За разлика от него, миналата година Роослехт завърши седми на първенството в Апелдорн 2025, поставяйки личен рекорд от 6062 точки, което го нареди на девето място в европейската ранглиста за сезона.

Лилеметс не изоставаше много от своя сънародник с най-добър резултат за миналия сезон от 5922 точки. Той обаче ще се стреми да се завърне над границата от 6000 точки и да атакува нов личен рекорд.

В състезанието ще участва и чешко трио: Вилем Страски, победител от Световните университетски игри в Ченгду 2023, Ондржей Копецки и 21-годишният Адам Хавличек.

Сред младите таланти е и британецът Сами Бол, който има личен рекорд от 8100 точки в десетобоя, но постижението му в седмобоя е 5760 точки, поставено миналата година.

Стартовият списък се допълва от: Девън Уилямс, Тристан Марси, Андреу Боиш, Хорхе Давила Лопес, Ангелос-Цанис Андреоглу, Йони Хейкинен и Жомбор Галпал.

Очаква се оспорвана битка в петобоя Съставът в петобоя при жените предвещава изключително оспорвана надпревара, тъй като по-малко от 100 точки разделят първите шест състезателки.

Полякинята Паулина Лигарска води групата с най-добър резултат от 4615 точки, постигнат едва миналата година. Тя обаче ще се изправи пред силна конкуренция в лицето на естонската рекордьорка Пипи Лота Енок, която е бивша медалистка от Световното първенство под 20 години и Европейското първенство под 23 години.

Италианката Свева Геревини също ще бъде в Талин, като ще се опита да подобри личния си рекорд от 4559 точки, който постави на Световното първенство в зала в Глазгоу 2024, където остана на болезненото четвърто място.

С четвърти най-добър резултат в петобоя влиза унгарката Сабина Суч, която спечели сребърен медал в седмобоя на Световните университетски игри през 2025 г. в Бохум.

В състезанието ще участват и някои от най-вълнуващите изгряващи звезди в европейския многобой, включително европейската шампионка в седмобоя под 18 години Ени Вирьонен и гъркинята Анастасия Драгомирова, която завърши четвърта на Европейското първенство под 23 години миналата година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages