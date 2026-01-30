Популярни
Очаквайте: Переа тренира с новите си съотборници, а Левски продължава подготовката за Суперкупата
  3. Фемке Бол ще дебютира на 600 метра в Лиевен

Фемке Бол ще дебютира на 600 метра в Лиевен

  • 30 яну 2026 | 16:46
  • 285
  • 0
Фемке Бол ще дебютира на 600 метра в Лиевен

Световната рекордьорка на 400 метра в зала Фемке Бол ще се състезава за първи път в кариерата си на 600 метра на турнира в Лиевен. Надпреварата е част от златната верига на Световната атлетика в зала и ще се проведе на 19 февруари.

Това е второто потвърдено състезание за нидерландката през зимния сезон, в който тя ще направи преход към дистанцията от 800 метра. Дебютът ѝ на 800 метра ще бъде на 8 февруари на турнира в Метц.

Организаторите в Лиевен намекнаха, че Бол може да атакува най-доброто постижение в света на 600 метра в зала. То принадлежи на олимпийската шампионка на 800 метра Кийли Ходжкинсън, която през 2023 г. в Манчестър записа 1:23.41 мин., подобрявайки с 0.03 секунди предишния рекорд на рускинята Олга Котлярова от 2004 г.

Ходжкинсън беше сред атлетите, които реагираха на изненадващата новина в края на миналата година, че Бол преминава от 400 метра с препятствия към 800 метра.

"Да искаш да направиш тази стъпка и да влезеш в дисциплина, която е изключително силна – момичетата печелят с безумно бързи времена – аз я поздравявам за това и ѝ желая всичко най-добро. Мисля, че тя има таланта да се справи наистина добре. Може да отнеме известно време, за да се адаптира и да научи дисциплината. Тя никога не е бягала с хора около себе си, които се опитват да нарушат ритъма ѝ. Това е съвсем различна игра“, коментира Ходжкинсън.

Бол е печелила два пъти бягането на 400 метра в Лиевен. През 2024 г. тя триумфира с рекорд на турнира от 49.63 секунди по пътя си към Световното първенство в зала в Глазгоу, където спечели златото със световен рекорд от 49.17 секунди.

Дългогодишният треньор на Бол Лоран Мюли заяви, че е малко вероятно тя да участва на 800 метра на Световното първенство в зала през 2026 г. в Куяви-Поможе, въпреки че не изключи възможността Бол да се включи в щафетата 4x400 метра.

Кийли Ходжкинсън също ще стартира в Лиевен, но директен сблъсък с Бол ще трябва да почака, тъй като британката ще се състезава в коронната си дисциплина 800 метра. Преди три години тя спечели на същата писта с време 1:57.71 мин., преди да завоюва втората си европейска титла в зала в Истанбул.

Нейната тренировъчна партньорка Джорджия Хънтър-Бел, която изпревари Ходжкинсън за сребърния медал на 800 метра на Световното първенство по лека атлетика през 2025 г., ще се нареди на старт в бягането на 1500 метра. Световната и европейска сребърна медалистка на 10 000 метра Надя Батоклети пък планира да участва на 3000 метра.

Миналата година Батоклети завърши четвърта на 3000 метра в Лиевен с национален рекорд на Италия от 8:30.82 мин. и е възможно многократната европейска шампионка да се прицели в европейския рекорд в зала на Лора Мюър от 8:26.41 мин.

Действащият световен шампион на 1500 метра Исак Надер от Португалия също е потвърден за мъжката надпревара на 1500 метра. В овчарския скок пък ще видим сблъсък между съевропейския шампион в зала и световен вицешампион Емануил Каралис от Гърция и двукратния световен шампион Сам Кендрикс.

