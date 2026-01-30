Популярни
Заради масови падания бе отменено спускането при жените в Кранс Монтана
  Заради масови падания бе отменено спускането при жените в Кранс Монтана

Заради масови падания бе отменено спускането при жените в Кранс Монтана

  • 30 яну 2026 | 12:24
Заради масови падания бе отменено спускането при жените в Кранс Монтана

Спускането при жените в швейцарския курорт Кран Монтана от Световната купа по ски алпийски дисциплини беше отменено, съобщиха от Международната федерация по ски.

Решението бе взето, след като три от шестте състезателки, спуснали се по пистата, включително американката Линдзи Вон претърпяха падания. Това беше последното спускане при жените преди Олимпиадата в Милано-Кортина.

41-годишната Вон, която се готви за завръщане на Олимпийски игри през следващата седмица, загуби равновесие и се блъсна в предпазните мрежи. Американската скиорка успя да се изправи, но изглежда изпитваше болка в левия крак. Първият старт за Линдзи Вон на Игрите ще бъде спускането за жени на 8 февруари.

След падането на Вон състезанието в Кран Монтана беше прекъснато за втори път и малко по-късно отменено окончателно заради лоша видимост.

В събота в швейцарския курорт предстои супергигантски слалом при жените, а в неделя - спускане при мъжете.

