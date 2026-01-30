Страхотно признание за Мони Николов

Световният вицешампион с България и волейболист №8 в света за 2025 година Симеон Николов получи страхотно признание за силната си игра в Русия.

19-годишният разпределител на Локомотив (Новосибирск) бе избран за разпределител на Символичния отбор на първия полусезон в Суперлигата на Русия.

Първоначално Мони Николов спечели вота на феновете на волейбола в Русия с 55%.

Днес и треньорите от Суперлигата дадоха своите гласове и в крайна сметка Симеон Николов бе избран за разпределител №1 на първия полусезон.

За диагонал бе определен Владислав Бабкиевич от Зенит (Санкт Петербург).

За централни блокировачи бяха предпочетени Дмитрий Лизик - Локомотив (Новосибирск) и Иван Яковлев от Белогорие.

Дмитрий Волков - Зенит (Казан) и Павел Тетюхин (Белогорие) бяха избрани за най-добри посрещачи. Либеро на тима е аржентинецът Сантияго Данани от Зенит (Казан).