Страхотно признание за Мони Николов

Световният вицешампион с България и волейболист №8 в света за 2025 година Симеон Николов получи страхотно признание за силната си игра в Русия.
19-годишният разпределител на Локомотив (Новосибирск) бе избран за разпределител на Символичния отбор на първия полусезон в Суперлигата на Русия.
Първоначално Мони Николов спечели вота на феновете на волейбола в Русия с 55%.
Феновете избраха Мони Николов за разпределител №1 на първия полусезон в Русия
Днес и треньорите от Суперлигата дадоха своите гласове и в крайна сметка Симеон Николов бе избран за разпределител №1 на първия полусезон.
За диагонал бе определен Владислав Бабкиевич от Зенит (Санкт Петербург).
За централни блокировачи бяха предпочетени Дмитрий Лизик - Локомотив (Новосибирск) и Иван Яковлев от Белогорие.
Дмитрий Волков - Зенит (Казан) и Павел Тетюхин (Белогорие) бяха избрани за най-добри посрещачи. Либеро на тима е аржентинецът Сантияго Данани от Зенит (Казан).