  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Впечатляващо участие на гимнастичките със синдром на Даун на турнира "Олимпия 74"

  • 30 яну 2026 | 14:49
  • 246
  • 0
С много аплодисменти в зала „София“ премина първото официално състезание на гимнастичките със синдром на Даун в рамките на Международния турнир „Олимпия 74“.

Гимнастичките, част от Федерацията по адаптирана физическа активност с президент Слав Петков, бяха водени от треньорките от КХГ „Левски-Триадица“ Ивета Иванова и Виктория Георгиева и от треньорката на клуб "Слъчев свят" Петя Монева. Те демонстрираха впечатляващи съчетания, а постигнатите резултати са обнадеждаващи за предстоящото световно първенство.

С първи места се отличиха Андреа Ангелова (топка, ДМВ), Михаела Рангелова (топка, ДСВ), Василена Богданова (обръч и топка, жени) и Томислава Стоянова (бухалки, жени). Втори места завоюваха Диляна Попова (топка и обръч, жени) и Аника Касабова (обръч, жени), а трети места заеха Томислава Стоянова (топка, жени) и Ивана Кирилова (обръч, жени).

Съдийките оценяваха изпълненията според специално изготвения правилник за състезания на спортисти със синдром на Даун. Това бе първото официално състезание, на което се прилага този правилник, след специалния курс за съдии по художествена и спортна гимнастика, проведен в края на 2025 г.

Домакините от „Олимпия 74“ наградиха участничките с призове и подаръци. Екипът на „Левски-Триадица“ подари на гимнастичките плюшени мечета, връчени от Мариана Пищалова, член на Управителния съвет на клуба.

Състезанието е част от подготовката на българските гимнастички за Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе в София от 13 до 19 юни. В програмата са включени пет спорта – спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика. Посланици на Игрите са двама от най-обичаните и популярни български спортисти – Григор Димитров и Карлос Насар.

