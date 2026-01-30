Джоел Ембийд с ясно послание към ръководството на Филаделфия

Филаделфия продължава с добрите си игри този сезон, а след победата над Сакраменто със 113:111 в нощта на четвъртък и петък, суперзвездата на Сиксърс Джоел Ембийд отправи ключови думи към ръководството преди изтичането на крайния срок за трансфери на 5 февруари. Изглежда, че Джоел Ембийд иска ръководството на Филаделфия да предприеме конкретни стъпки по време на трансферния прозорец в НБА и да подсили отбора.

"В миналото избягвахме плащането на данък лукс, така че се надявам сега да помислим за подобряване на отбора до изтичането на крайния срок, защото имаме шанс", заяви Ембийд и добави: "Надявам се поне да получим възможност да излезем на терена и да се състезаваме, защото имаме добра група момчета в съблекалнята и атмосферата е страхотна".

Joel Embiid, asked about keeping the team together at the trade deadline:



"In the past we've been ducking the tax, so hopefully we think about improving [the team at the deadline], because we got a chance."



"I hope that at least we get a chance to just go out and compete,… pic.twitter.com/QdCz3HlbL9 — Derek Bodner (@DerekBodnerNBA) January 30, 2026

След разочароващия край на миналия сезон, Ембийд и Сиксърс отново се върнаха в борбата за върха тази година. С резултат 26-21, те са само на три победи от второто място в Източната конференция, което в момента се държи от Бостън (29-18).

Тайрийз Макси играе на ниво суперзвезда, отбелязвайки средно по 29,4 точки на мач, което е негов личен рекорд. От друга страна, Ембийд постепенно се връща към старата си MVP форма в последните няколко мача.

Състоянието на таблицата в Източната конференция на НБА този сезон е напълно отворено. В такава ситуация вероятно в Сиксърс вярват, че имат шанс да се борят за титлата. Освен потенциалните трансфери, най-важното е Ембийд и Макси да останат здрави.

Остава да видим дали ръководството на Сиксърс ще предприеме някакви действия и ще привлече подкрепленията, които Ембийд открито търси.

Снимки: Gettyimages