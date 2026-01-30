Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Джоел Ембийд с ясно послание към ръководството на Филаделфия

Джоел Ембийд с ясно послание към ръководството на Филаделфия

  • 30 яну 2026 | 15:34
  • 277
  • 0
Джоел Ембийд с ясно послание към ръководството на Филаделфия

Филаделфия продължава с добрите си игри този сезон, а след победата над Сакраменто със 113:111 в нощта на четвъртък и петък, суперзвездата на Сиксърс Джоел Ембийд отправи ключови думи към ръководството преди изтичането на крайния срок за трансфери на 5 февруари. Изглежда, че Джоел Ембийд иска ръководството на Филаделфия да предприеме конкретни стъпки по време на трансферния прозорец в НБА и да подсили отбора.

"В миналото избягвахме плащането на данък лукс, така че се надявам сега да помислим за подобряване на отбора до изтичането на крайния срок, защото имаме шанс", заяви Ембийд и добави: "Надявам се поне да получим възможност да излезем на терена и да се състезаваме, защото имаме добра група момчета в съблекалнята и атмосферата е страхотна".

След разочароващия край на миналия сезон, Ембийд и Сиксърс отново се върнаха в борбата за върха тази година. С резултат 26-21, те са само на три победи от второто място в Източната конференция, което в момента се държи от Бостън (29-18).

Тайрийз Макси играе на ниво суперзвезда, отбелязвайки средно по 29,4 точки на мач, което е негов личен рекорд. От друга страна, Ембийд постепенно се връща към старата си MVP форма в последните няколко мача.

Състоянието на таблицата в Източната конференция на НБА този сезон е напълно отворено. В такава ситуация вероятно в Сиксърс вярват, че имат шанс да се борят за титлата. Освен потенциалните трансфери, най-важното е Ембийд и Макси да останат здрави.

Остава да видим дали ръководството на Сиксърс ще предприеме някакви действия и ще привлече подкрепленията, които Ембийд открито търси.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Димитър Чанков пред Sportal.bg: Очаква ни кървав мач с Берое, нека по-добрият победи

Димитър Чанков пред Sportal.bg: Очаква ни кървав мач с Берое, нека по-добрият победи

  • 30 яну 2026 | 13:55
  • 909
  • 0
Борислав Чилингиров пред Sportal.bg: Ако подходим несериозно, нищо добро не ни чака

Борислав Чилингиров пред Sportal.bg: Ако подходим несериозно, нищо добро не ни чака

  • 30 яну 2026 | 13:40
  • 696
  • 0
Васил Христов пред Sportal.bg: Спартак Плевен е съперник с много добри изпълнители и може да победи абсолютно всеки

Васил Христов пред Sportal.bg: Спартак Плевен е съперник с много добри изпълнители и може да победи абсолютно всеки

  • 30 яну 2026 | 13:19
  • 649
  • 0
Везенков показа, че баскетболът е повече от спорт

Везенков показа, че баскетболът е повече от спорт

  • 30 яну 2026 | 12:06
  • 928
  • 1
Дилън Брукс се развихри с 40 точки за победата на Финикс срещу Детройт, Минесота срази Тъндър

Дилън Брукс се развихри с 40 точки за победата на Финикс срещу Детройт, Минесота срази Тъндър

  • 30 яну 2026 | 11:42
  • 646
  • 0
Ето кой срещу кого за efbet Купа на България

Ето кой срещу кого за efbet Купа на България

  • 30 яну 2026 | 11:00
  • 11057
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 29485
  • 56
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 53569
  • 20
Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

  • 30 яну 2026 | 15:43
  • 1924
  • 1
Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

  • 30 яну 2026 | 14:23
  • 28079
  • 11
Ден 13 на Australian Open: Пети сет ще реши битката между Синер и Джокович

Ден 13 на Australian Open: Пети сет ще реши битката между Синер и Джокович

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 39847
  • 18
ЦСКА върна крило в Албания

ЦСКА върна крило в Албания

  • 30 яну 2026 | 11:07
  • 11095
  • 16