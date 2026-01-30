Популярни
Димитър Чанков пред Sportal.bg: Очаква ни кървав мач с Берое, нека по-добрият победи

  • 30 яну 2026 | 13:55

  • 30 яну 2026 | 13:55
  • 466
  • 0
Димитър Чанков пред Sportal.bg: Очаква ни кървав мач с Берое, нека по-добрият победи

Генералният мениджър на Локомотив Пловдив Димитър Чанков очаква “кървав мач” с Берое Стара Загора на четвъртфиналите на турнира за efbet Купа на България. Жребият бе изтеглен по-рано днес в зала “Триадица”.

“Берое са силен отбор, нищо, че ги победихме два пъти до момента, мисля, че ще се получи интересен сблъсък. Аз лично съм доволен от самия жребий.

Берое е изключително класен съперник, знаем за техните промени при селекцията, имат играчи, които се върнаха от Щатите, така че ни очаква един кървав мач, в който нека по-добрият отбор да победи.

За мен този формат е много добър. Очаквам да стане много хубав турнир”, сподели пред Sportal.bg Чанков.

Цялото интервю с Димитър Чанков можете да изгледате във видеото по-долу.

Снимки: Sportal.bg

