Ямайска спринтьорка сред новите атлети, одобрени за Enhanced Games

  30 яну 2026 | 13:20
Ямайската спринтьорка Денае Макфарлън официално получи разрешение да се състезава в първото издание на Enhanced Games, присъединявайки се към нарастващия списък от елитни спортисти.

Противоречивият турнир Enhanced Games потвърди, че още една група елитни атлети, включително ямайската спринтьорка Денае Макфарлън, са преминали медицински прегледи и ще се състезават в дебютното издание на надпреварата.

Компанията обяви във вторник, че още петима състезатели са получили зелена светлина за участие. Сред последните попълнения са плувците Емили Баркли, Антани Иванов и Мигел де Лара Охеда, както и спринтьорките Джазмин Ейбрамс и Денае Макфарлън.

Това съобщение идва след по-ранни потвърждения на известни имена като двукратния олимпийски медалист в плуването Джеймс Магнусен, олимпийската шампионка по вдигане на тежести Куо Хсинг-Чун и бившия световен шампион по бокс Лукас Браун. Съобщава се, че над 70 атлети са изразили интерес към състезанието, в което няма допинг контрол.

"С напредването на медицинските прегледи на нашите атлети, ние продължаваме да добавяме елитни състезатели от цял свят“, заяви Рик Адамс, главен спортен директор на Enhanced.

"Тази група атлети оценява нашия гъвкав модел, който им осигурява несравним и постоянен медицински надзор, тренировки, хранене, възстановяване и финансова подкрепа.“

