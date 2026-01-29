Макколган ще бяга на полумаратона в Маругаме по пътя си към Лондон

Британската лекоатлетка Айлиш Макколган ще се завърне в Япония, за да участва в международния полумаратон Кагава Маругаме на 1 февруари. Това ще бъде първото ѝ състезание в Япония след Олимпийските игри в Токио през 2020 г., където тя се състезава на 10 000 метра, и първият ѝ полумаратон в страната. Надпреварата е част от подготовката ѝ за завръщането на маратона в Лондон на 26 април.

"Дълго чаках своя дебют в маратона и като погледна назад към миналогодишния Лондонски маратон, се гордея с представянето си. Сега, след като вече имам един маратон зад гърба си, съм развълнувана да използвам натрупания опит, за да продължа напред“, заяви Макколган, която записа обещаващото време от 2:24:25 в миналогодишното състезание.

В Маругаме Макколган влиза в надпреварата като най-бързата атлетка, изпреварвайки кенийката Долфин Омаре (66:05), австралийката Изобел Бат-Дойл (67:17) и сънародничката си Шарлот Пърдю (68:02).

Личният рекорд на Макколган в полумаратона от 65:43, поставен през 2023 г., е и британски национален рекорд. След като в началото на месеца постави впечатляващ европейски рекорд на 10 км с време 30:08 във Валенсия, Макколган може да е във форма за още по-бързо бягане.