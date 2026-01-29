Трима атлети получиха наказания заради залози на стартове на свои съотборници на световни и европейски първенства

Трима състезатели по лека атлетика бяха признати за виновни за залагане на своите съотборници в стартове от световни и европейски първенства, съобщи Отделът за почтеност в атлетиката. В най-сериозното нарушение на спортните правила, забраняващи залозите, френската атлетка на средни разстояния Аврор Фльори спечели 5000 евро от залог от 2000 евро на Европейското първенство през 2024 година в Рим. Германските дискохвърлячи Хенрик Янсен и Стивън Рихтер са направили залози на стойност съответно 100 евро и 40 евро на Световното първенство през септември миналата година в Токио.

Фльори получи шестмесечно наказание, което изтича в края на февруари, и трябва да плати 3000 евро, които ще бъдат дарени на благотворителна организация, съобщи Отделът за почтеност в атлетиката.

32-годишната бегачка е френска национална шампионка, въпреки че никога не е участвала на Олимпийски игри, пише АP. Янсен, който е на 27 години, и Рихтер, на 22 години, получиха тримесечни условни забрани.

“Липсата на знания относно залаганията беше един от няколкото смекчаващи вината фактори за налагане на санкциите. И тримата спортисти демонстрираха искрено разкаяние за действията си и преди това са имали чисти дисциплинарни досиета“, заявиха от AIU.

Янсен се състезава на Олимпийските игри в Париж 2024, но не стигна до финала. На Световното първенство през септември миналата година Янсен се класира за финала, а Рихтер не.

