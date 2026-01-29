Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Маклафлин-Леврон наруши мълчанието за бременността си и се прицели в исторически дубъл на Олимпиадата в Лос Анджелис 2028

Маклафлин-Леврон наруши мълчанието за бременността си и се прицели в исторически дубъл на Олимпиадата в Лос Анджелис 2028

  • 29 яну 2026 | 16:24
  • 238
  • 0
Маклафлин-Леврон наруши мълчанието за бременността си и се прицели в исторически дубъл на Олимпиадата в Лос Анджелис 2028

Световната рекордьорка на 400 метра с препятствия Сидни Маклафлин-Леврон разкри, че временно се оттегля от състезания, но планира амбициозно завръщане с цел олимпийски дубъл на Игрите в Лос Анджелис през 2028 г.

След бурна година и половина, изпълнена с рекорди, Сидни Маклафлин-Леврон навлиза в нов, по-спокоен етап от живота си. Титулуваната спринтьорка временно се оттегля от пистата, за да даде приоритет на растящото си семейство и на една дълбоко лична здравна кауза.

Маклафлин-Леврон е доминираща сила в леката атлетика, като подобри собствения си световен рекорд, за да спечели златото на 400 метра с препятствия на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., а след това завоюва и първата си световна титла в гладкото бягане на 400 метра на Световното първенство през 2025 г.

Сега обаче фокусът ѝ се е изместил след радостната новина от януари, че тя и съпругът ѝ, Андре Леврон-младши, очакват първото си дете това лято.

"Леката атлетика за първи път от много време насам остава на заден план в живота ми, от което съм наистина развълнувана“, сподели Сидни Маклафлин-Леврон пред USA TODAY.

Въпреки че планира да продължи да тренира безопасно по време на бременността си, тя призна, че участието ѝ в Световния шампионат на World Athletics през септември "вероятно не е на дневен ред“.

Вместо това непосредствените ѝ приоритети са здравословна бременност и време със семейството, като погледът ѝ е насочен към завръщане за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Паузата от състезания също така позволи на Сидни Маклафлин-Леврон да стартира кампанията On Track with HCM в партньорство със Cytokinetics.

Към нея се присъединява баща ѝ Уили Маклафлин, бивш елитен атлет, който десетилетия се бори с хипертрофична кардиомиопатия (HCM), преди да получи животоспасяваща сърдечна трансплантация през 2021 г.

HCM е най-често срещаното наследствено сърдечно заболяване, характеризиращо се с необичайно удебеляване на сърдечния мускул, което може да възпрепятства кръвния поток и да доведе до тежки усложнения като сърдечна недостатъчност. Въпреки че е лечимо, то не е излечимо.

Диагнозата на Уили Маклафлин идва като шок. Той е полуфиналист на 400 метра на олимпийските квалификации на САЩ през 1984 г., когато е на 25 години и вече не се състезава, когато ехокардиограма разкрива състоянието му.

"Искаш да си там, да можеш да подкрепиш и да помогнеш, където можеш, а има толкова малко, което можеш да направиш“, каза тя. Пътят на баща ѝ я е научил, че понякога забавянето на темпото не е слабост, а необходимост.

"Трябва да има баланс между двете неща“, заключи Маклафлин-Леврон. "Някои неща просто изискват внимание, грижа и почивка. И това е нещо, което важи както за баща ми, когато преминаваше през трудности и трябваше просто да си вземе почивка и наистина да се възстанови... така и когато става въпрос за пистата.“

Въпреки че приема пътя си стъпка по стъпка, Маклафлин-Леврон е твърдо насочила поглед към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Суперзвездата на леката атлетика обмисля исторически дубъл – амбиция, която представлява значителни логистични предизвикателства предвид настоящата състезателна програма.

Основната ѝ цел, триумф в бяганията на 400 м с препятствия и 400 м гладко, би изисквала от нея да се състезава и в двете дисциплини в един и същи ден два пъти – на 18 и 20 юли.

Алтернативен план, дубъл на 400 метра с препятствия и 200 метра спринт, изглежда по-осъществим, но все пак би изисквал изтощителна програма от състезания в пет последователни дни. Въпреки препятствията, Маклафлин-Леврон остава оптимист и не изключва никакви възможности.

"Не бих казала, че това е нещо, за което мисля от време на време. Мисля, че винаги е на преден план, честно казано“, заяви тя. "Определено гледам напред към 2028 г. Това определено е в ума ми често.“

Тя подчерта, че завръщането ѝ на пистата зависи от здравословната бременност и възстановяването. "Надявам се, че ако всичко това мине добре и тренировките до 2027 г. също вървят добре, може би има вариант за дубъл“, добави тя. "Така че, както казах, ден за ден, и се надявам нещата да се развиват положително.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Шпанович с най-добър резултат в света за сезона в Белград – 14.41 метра

Шпанович с най-добър резултат в света за сезона в Белград – 14.41 метра

  • 29 яну 2026 | 14:01
  • 441
  • 0
Асефа защитава титлата си от Лондонския маратон срещу Хасан, Джепчирчир и Обири

Асефа защитава титлата си от Лондонския маратон срещу Хасан, Джепчирчир и Обири

  • 29 яну 2026 | 13:45
  • 380
  • 0
Софийският маратон ще се проведе на 11 октомври, стартът на 10 километра се мести с ден по-рано

Софийският маратон ще се проведе на 11 октомври, стартът на 10 километра се мести с ден по-рано

  • 29 яну 2026 | 13:38
  • 908
  • 0
Турция привлече бившата световна рекордьорка Косгей

Турция привлече бившата световна рекордьорка Косгей

  • 27 яну 2026 | 17:57
  • 1491
  • 0
Фурлани, Скжишовска и Мозер се присъединяват към звездите в Метц

Фурлани, Скжишовска и Мозер се присъединяват към звездите в Метц

  • 27 яну 2026 | 15:35
  • 487
  • 0
Европейският рекордьор Скотхайм се завръща в Талин

Европейският рекордьор Скотхайм се завръща в Талин

  • 27 яну 2026 | 15:25
  • 465
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

  • 29 яну 2026 | 10:39
  • 27023
  • 81
Переа ще е полезен за Левски, но не с голове

Переа ще е полезен за Левски, но не с голове

  • 29 яну 2026 | 16:30
  • 1729
  • 0
БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

  • 29 яну 2026 | 13:04
  • 10127
  • 6
Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 26611
  • 20
Арбелоа продължава да е виждан като дългосрочен вариант в Реал Мадрид въпреки трудното начало

Арбелоа продължава да е виждан като дългосрочен вариант в Реал Мадрид въпреки трудното начало

  • 29 яну 2026 | 15:39
  • 1307
  • 1
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 20313
  • 14