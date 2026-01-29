Маклафлин-Леврон наруши мълчанието за бременността си и се прицели в исторически дубъл на Олимпиадата в Лос Анджелис 2028

Световната рекордьорка на 400 метра с препятствия Сидни Маклафлин-Леврон разкри, че временно се оттегля от състезания, но планира амбициозно завръщане с цел олимпийски дубъл на Игрите в Лос Анджелис през 2028 г.

След бурна година и половина, изпълнена с рекорди, Сидни Маклафлин-Леврон навлиза в нов, по-спокоен етап от живота си. Титулуваната спринтьорка временно се оттегля от пистата, за да даде приоритет на растящото си семейство и на една дълбоко лична здравна кауза.

Маклафлин-Леврон е доминираща сила в леката атлетика, като подобри собствения си световен рекорд, за да спечели златото на 400 метра с препятствия на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., а след това завоюва и първата си световна титла в гладкото бягане на 400 метра на Световното първенство през 2025 г.

Сега обаче фокусът ѝ се е изместил след радостната новина от януари, че тя и съпругът ѝ, Андре Леврон-младши, очакват първото си дете това лято.

"Леката атлетика за първи път от много време насам остава на заден план в живота ми, от което съм наистина развълнувана“, сподели Сидни Маклафлин-Леврон пред USA TODAY.

Въпреки че планира да продължи да тренира безопасно по време на бременността си, тя призна, че участието ѝ в Световния шампионат на World Athletics през септември "вероятно не е на дневен ред“.

Вместо това непосредствените ѝ приоритети са здравословна бременност и време със семейството, като погледът ѝ е насочен към завръщане за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Паузата от състезания също така позволи на Сидни Маклафлин-Леврон да стартира кампанията On Track with HCM в партньорство със Cytokinetics.

Към нея се присъединява баща ѝ Уили Маклафлин, бивш елитен атлет, който десетилетия се бори с хипертрофична кардиомиопатия (HCM), преди да получи животоспасяваща сърдечна трансплантация през 2021 г.

HCM е най-често срещаното наследствено сърдечно заболяване, характеризиращо се с необичайно удебеляване на сърдечния мускул, което може да възпрепятства кръвния поток и да доведе до тежки усложнения като сърдечна недостатъчност. Въпреки че е лечимо, то не е излечимо.

Диагнозата на Уили Маклафлин идва като шок. Той е полуфиналист на 400 метра на олимпийските квалификации на САЩ през 1984 г., когато е на 25 години и вече не се състезава, когато ехокардиограма разкрива състоянието му.

"Искаш да си там, да можеш да подкрепиш и да помогнеш, където можеш, а има толкова малко, което можеш да направиш“, каза тя. Пътят на баща ѝ я е научил, че понякога забавянето на темпото не е слабост, а необходимост.

"Трябва да има баланс между двете неща“, заключи Маклафлин-Леврон. "Някои неща просто изискват внимание, грижа и почивка. И това е нещо, което важи както за баща ми, когато преминаваше през трудности и трябваше просто да си вземе почивка и наистина да се възстанови... така и когато става въпрос за пистата.“

Въпреки че приема пътя си стъпка по стъпка, Маклафлин-Леврон е твърдо насочила поглед към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Суперзвездата на леката атлетика обмисля исторически дубъл – амбиция, която представлява значителни логистични предизвикателства предвид настоящата състезателна програма.

Основната ѝ цел, триумф в бяганията на 400 м с препятствия и 400 м гладко, би изисквала от нея да се състезава и в двете дисциплини в един и същи ден два пъти – на 18 и 20 юли.

Алтернативен план, дубъл на 400 метра с препятствия и 200 метра спринт, изглежда по-осъществим, но все пак би изисквал изтощителна програма от състезания в пет последователни дни. Въпреки препятствията, Маклафлин-Леврон остава оптимист и не изключва никакви възможности.

"Не бих казала, че това е нещо, за което мисля от време на време. Мисля, че винаги е на преден план, честно казано“, заяви тя. "Определено гледам напред към 2028 г. Това определено е в ума ми често.“

Тя подчерта, че завръщането ѝ на пистата зависи от здравословната бременност и възстановяването. "Надявам се, че ако всичко това мине добре и тренировките до 2027 г. също вървят добре, може би има вариант за дубъл“, добави тя. "Така че, както казах, ден за ден, и се надявам нещата да се развиват положително.“

