Сабастиан Саве се цели в поредна титла от маратона в Лондон

Сабастиан Саве оглавява звездния елитен състав при мъжете за маратона на Лондон, който включва още имена като Джейкъб Киплимо, Джошуа Чептегей, Тамират Тола и Йомиф Кеджелча.

Победното време на кениеца от 2:02:27 миналата година, което включваше светкавична втора половина на дистанцията за 60:57, беше второто най-бързо постижение в историята на събитието. По-бърз е бил единствено покойният Келвин Киптум.

Киптум, който все още държи световния рекорд с 2:00:35, постави рекорда на трасето от 2:01:25 през 2023 г. Сауе смята, че който и да спечели тази година, може да се наложи да подобри това постижение.

"Трасето на маратона в Лондон е едно от най-красивите и бързи в света. Миналата година бягах за първи път в Лондон и пресичането на финалната линия като шампион беше един от най-гордите моменти в живота ми“, заяви Саве.

"Развълнуван съм да се завърна през 2026 г. и сега знам малко повече какво да очаквам. Сигурен съм, че с качеството на атлетите, които идват в Лондон, ще е необходимо отново бързо време за победа, може би усилие от типа, което великият Келвин Киптум положи, когато постави рекорда на трасето през 2023 г.“, добави той.

Като се има предвид, че миналата година завърши втори, Джейкъб Киплимо може да се окаже най-сериозният съперник на Саве. Атлетът от Уганда стана трикратен индивидуален шампион при мъжете на Световното първенство по крос-кънтри в Талахаси по-рано този месец. Освен това той постави световен рекорд на полумаратон от 56:42 миналия сезон и триумфира на маратона в Чикаго.

Джошуа Чептегей е настоящият олимпийски шампион на 10 000 метра и държи световните рекорди на 5000 м (12:35.36) и 10 000 м (26:11.00). Тамират Тола е действащият олимпийски шампион в маратона и пристига в Лондон след победа на маратона в Доха с време 2:05:40.

Йомиф Кеджелча ще направи своя дебют в маратона след блестяща кариера на пистата, която включва сребърен медал на 10 000 м от Световното първенство по лека атлетика в Токио през 2025 г.

Сред другите атлети, които заслужават внимание, са кениецът Амос Кипруто, шампион на маратона в Лондон от 2022 г., и етиопецът Дереса Гелета, деветият най-бърз мъж в историята на маратона с време 2:02:38.

Германецът Аманал Петрос, който спечели сребърен медал в маратона на Световното първенство по лека атлетика, изпускайки златото по драматичен начин само с 0.03 секунди, ще води европейската група заедно с британеца Емил Кайрес.

Хю Брашър, главен изпълнителен директор на Лондонския маратон, коментира: "Сабастиан Саве показа на света на миналогодишния маратон в Лондон, че е човек, който може да пренапише книгите с рекорди в маратона, така че сме щастливи да го приветстваме отново. Да пробягаш 2:02:27 с отрицателен сплит от 60:57 за втората половина на състезанието показа огромния му потенциал и очакваме с нетърпение да подкрепим Сабастиан да бяга възможно най-бързо в Лондон в неделя, 26 април.“

"Радваме се, че имаме толкова невероятни сюжетни линии и дълбочина във всички наши елитни състезания на маратона в Лондон през 2026 г. От британска гледна точка всички сме развълнувани да видим колко бързо могат да бягат Емил Кайрес и Ейлиш Макколган, докато повторната среща на Тигст Асефа, Перес Джепчирчир и Сифан Хасан в елитното състезание при жените е апетитна перспектива за феновете на леката атлетика по целия свят.“

Снимки: Gettyimages