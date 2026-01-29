Алфред с поредна престижна награда в Сейнт Лусия

Атлетическата асоциация на Сейнт Лусия за пореден път удостои с най-високото си отличие спринтовата сензация Джулиън Алфред, обявявайки я за Спортист на годината при жените за 2025 г. Тя споделя светлината на прожекторите със състезателя на 400 метра Марврик Памфил, който спечели титлата при мъжете.

Проведена под въздействащата тема "Наследство от постижения, бъдеще от възможности“, годишната гала вечер почете стълбовете на спорта – от атлетите на пистата до треньорите, администраторите и техническите лица зад кулисите.

Най-големите отличия на вечерта никога не са били под съмнение. Алфред, олимпийска шампионка на 100 метра от 2024 г. и бронзова медалистка от Световното първенство миналата година, затвърди статута си на национална спортна икона.

Постоянната доминация на Памфил на 400 метра му донесе също толкова голямо признание, отбелязвайки една блестяща година за елитните атлети на Сейнт Лусия.

Бъдещето изглежда също толкова светло, както се вижда от наградените млади спортисти на годината.

Двойната шампионка в спринта от Игрите Carifta Джейди Еманюел грабна короната при девойките, докато рекордьорът в хвърлянията Дензъл Филипс си проправи път към отличието при юношите.

Младите звезди Ейвъри Мариат и Хадаса Джулс също бяха отличени за изключителните си постижения.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages