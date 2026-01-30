Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Аксел Трухчев официално подписа в Полша

Аксел Трухчев официално подписа в Полша

  • 30 яну 2026 | 08:43
  • 300
  • 0
Аксел Трухчев официално подписа в Полша

Френският посрещач Аксел Трухчев, който е с български корени, официално стана част от полския клуб Стал (Ниса). 30-годишният волейболист е добре познат и у нас, след като два сезона носи екипа на Нефтохимик 2010 (Бургас) и беше сред стабилните чужденци в българската Суперлига.

Стал (Ниса) обяви привличането му на 28 януари чрез своите комуникационни канали, а трансферът е част от зимното подсилване на тима в ключов момент от сезона.

Аксел Трухчев продължава кариерата си в Полша
Аксел Трухчев продължава кариерата си в Полша

Стал (Ниса) се състезава във второто ниво на мъжкия волейбол в Полша, като през сезон 2025/2026 работи целенасочено за промоция и завръщане в PlusLiga. В момента отборът на треньора Марк Лебедев заема трето място в класирането на редовния сезон, като изостава със 7 точки от лидерите Аниолове (Торун) и ГКС (Катовице).

Интригата остава изключително оспорвана, защото Стал Ниса държи минимален аванс от само една точка пред ББТС (Белско-Бяла) – детайл, който прави всяка грешна стъпка потенциално решаваща.

През настоящия сезон Трухчев игра в гръцкото първенство, но самият той признава, че не е колебал, когато се е появила възможност да премине в полски клуб. Волейболистът подчерта, че решението му не е продиктувано от проблеми, а от желанието да направи следваща крачка и да се възползва от „огромната възможност“, която му предлага новият тим.

