  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Аксел Трухчев продължава кариерата си в Полша

Аксел Трухчев продължава кариерата си в Полша

  • 26 яну 2026 | 18:17
Аксел Трухчев продължава кариерата си в Полша

Френският волейболист с български произход Аксел Трухчев, добре познат на българската публика с двата си сезона в първенството ни с екипа на Нефтохимик 2010 (Бургас), сложи край на престоя си в гръцкия Фойникас (Сирос). За това информира volleynews.gr. Посрещачът изигра последния си мач за островитяните срещу гранда Панатинайкос, спечелен драматично с 3:2(25:23,22:25,25:21,21:25,15:12), като именно Трухчев бе избран за MVP на двубоя.

Силното му представяне в този мач бе своеобразна кулминация на периода му във Фойникас.

Кариерата на Аксел Трухчев продължава в Полша, където той ще защитава цветовете на Стал (Ниса), състезаващ се в А2 лигата.

Самият Аксел Трухчев подчерта, че решението му не е продиктувано от проблеми в Гърция а с желанието му за ново предизвикателство.

