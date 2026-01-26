Аксел Трухчев продължава кариерата си в Полша

Френският волейболист с български произход Аксел Трухчев, добре познат на българската публика с двата си сезона в първенството ни с екипа на Нефтохимик 2010 (Бургас), сложи край на престоя си в гръцкия Фойникас (Сирос). За това информира volleynews.gr. Посрещачът изигра последния си мач за островитяните срещу гранда Панатинайкос, спечелен драматично с 3:2(25:23,22:25,25:21,21:25,15:12), като именно Трухчев бе избран за MVP на двубоя.

Силното му представяне в този мач бе своеобразна кулминация на периода му във Фойникас.

Кариерата на Аксел Трухчев продължава в Полша, където той ще защитава цветовете на Стал (Ниса), състезаващ се в А2 лигата.

Самият Аксел Трухчев подчерта, че решението му не е продиктувано от проблеми в Гърция а с желанието му за ново предизвикателство.

Klub pożegnał już siatkarza, pojawiła się wielka szansa w karierze jego i klub to rozumie https://t.co/BQwObpvZEp pic.twitter.com/VdFYHd4Wva — Ewa Mac (@EwaMac1) January 26, 2026