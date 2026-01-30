Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Бургас основен фаворит да приеме турнира от Лигата на нациите 2027

Бургас основен фаворит да приеме турнира от Лигата на нациите 2027

  • 30 яну 2026 | 08:29
  • 1754
  • 0

Бургас е сред основните фаворити да приеме турнира от Волейболната лигата на нациите при мъжете през 2027 година. Както е известно България ще получи домакинство на световния турнир през следващата година, като още не е оповестено къде ще надпреварата.

Новината, че Бургас може да е арена на битките, бе съобщена от кмета на града Димитър Николов, по време на срещата си с волейболистите на Нефтохимик 2010, по повод спечелената Купа България 2026.

Тежки съперници очакват волейнационалите в Лигата на нациите
Тежки съперници очакват волейнационалите в Лигата на нациите

„Разговаряхме с Българската федерация по волейбол Бургас следващата година да бъде домакин на турнира Лига на нациите. Тепърва предстоят допълнителни разговори, ще бъдат взети решения по домакинството и финансовото обезпечение на спортното събитие. Това допълнително ще стимулира интереса на децата и младите хора към волейбола и спорта като цяло“, каза кметът Димитър Николов.

Ако разговорите са успешни и всичко бъде финализирано, това ще е второ домакинство на Бургас в турнир от Лигата на нациите. През 2025 година морският ни град прие за първи път турнир от най-комерсиалната световна надпревара при мъжете, като срещите се проведоха в "Арена Бургас".

